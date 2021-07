Wildwuchs zwischen den Gräbern

Das Wetter der vergangenen Wochen hat auch auf dem Alten Friedhof dafür gesorgt, dass es an allen Enden und Ecken wächst und sprießt. Mit zusätzlichem Personal will man dem nun Herr werden.

Um dem massiven Wachstum von Wildpflanzen auf den Lengericher Friedhöfen Herr zu werden, wird die evangelische Kirchengemeinde als Friedhofsträger zusätzliche Saisonkräfte einstellen. Diesem Vorschlag des Friedhofsausschusses hat jetzt das Presbyterium zugestimmt.

Die Ausschussmitglieder haben sich während einer Ortsbegehung ein Bild von der Situation gemacht. Demnach kamen die Friedhofsmitarbeiter kaum beim Jäten hinterher. Aber auch viele Angehörige von Verstorbenen, die eher selten zum Friedhof kommen, seien wohl überrascht worden, wie hoch die Beikräuter auf den Grabstellen wachsen. „Zum Ärger vieler anderer benachbarter Friedhofsnutzer, die ihre Gräber pflegen und die die verwilderte Nachbarschaft nicht mögen“, wie es nun in einer Pressemitteilung des Presbyteriums heißt. Das habe zu der Entscheidung geführt, für personelle Verstärkung zu sorgen.

Außerdem sollen auf dem hinteren Teil des neuen Friedhofs Wege, die kaum mehr benutzt werden, aufgelassen und mit Rasen eingesät werden. Weitere Wege, auf denen Baumwurzeln die Pflastersteine hochheben, sollen saniert werden. Das Friedhofsamt werde zudem auf dem neuen Friedhof einige alte flachwurzelnde Bäume nach und nach entfernen und gegen neue tiefwurzelnde, schnell wachsende Bäume ersetzen, kündigt das Gremium an. „Dieses Ansinnen entsteht aus der Notwendigkeit, dass wegen der vergangenen trockenen Sommer manche flachwurzelnde Bäume immer mehr Astwerk abwerfen, weil ihre Wurzeln nicht an die tieferen Wasserschichten kommen.“ Das sei für Besucher gefährlich. Es zeige aber auch, dass sich auf dem Friedhof der Klimawandel ebenfalls bemerkbar mache.

Das Presbyterium betont, es solle jedoch auf jeden Fall weiterhin große schattenspendende Bäume auf dem Friedhof geben. Es werde deshalb als Alternative für die zu entfernenden Bäume nach tiefwurzelnden Arten zur Bepflanzung gesucht.

Während der Regenfälle der vergangenen Wochen hat es laut der Mitteilung auch mehrere Nässe-Einbrüche in der Friedhofskapelle Stadt gegeben. Die Ursachen seien nun erfasst worden. Die Sanierungsarbeiten würden in Auftrag gegeben.

Das Presbyterium beschloss auch, angesichts der sehr stark steigenden Corona-Infektionen im namibischen Partnerkirchenkreis Otjiwarongo , bis zu 5000 Euro als Soforthilfe zur Verfügung zu stellen. Weiterhin sollen während der Freiluft-Gottesdienste in den Sommerferien auch Kollekten für die Unterstützung der Menschen in Namibia gesammelt werden.

Am Sonntag beginnen die zentralen Freiluftgottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde. Die Gottesdienste finden jeweils ab 10 Uhr statt. Am 18. Juli laden die Kirchengemeinde und der Trägerverein der Johanneskirche zum Open-Air-Gottesdienst mit Pfarrer Harald Klöpper auf die Wiese vor der Johanneskirche in Stadtfeldmark ein. Toiletten und Parkmöglichkeiten gibt es vor Ort. Bei schlechtem Wetter wird in die Johanneskirche ausgewichen.

Am Sonntag, 25. Juli, findet der Freiluftgottesdienst neben der Remise von Haus Marck mit Pfarrerin Sigrid Holtgrave statt. Haus Marck auf dem Gebiet der Stadt Tecklenburg gehört kirchlich zur evangelischen Kirchengemeinde Lengerich. Parkflächen für den Gottesdienst befinden sich an der Apfelstraße vor dem Wasserschloss.

Die dritte Open-Air-Kirche findet am 1. August mit Pfarrerin Margarete Steinmann auf der sogenannten Domplatte der Bodelschwingh-Kirche in Wechte statt. Die vierte und letzte Open-Air-Kirche startet in Hohne auf den Hof Groppe-Kienemann, Poststraße 45. Während dieses Außengottesdienstes wird Pfarrer Klöpper auch zwei Kinder taufen.

Bei der Presbyteriumssitzung ging es auch um Personalien: Pfarrerin Margarete Steinmann, dienstälteste aktive Pfarrerin Lengerichs am Helios-Krankenhaus und in der Kirchengemeinde, wird am 4. September, im Gottesdienst ab 11 Uhr in der Stadtkirche von Superintendent André Ost entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet.

Kantor Christoph Henzelmann, der im Frühjahr in den Ruhestand ging und dessen gottesdienstliche Verabschiedung nach 25-jähriger Tätigkeit in Lengerich wegen der Corona-Pandemie noch nicht erfolgen konnte, wird am 26. September ab 15.30 Uhr in einem zentralen Gottesdienst in der Stadtkirche geehrt. Sein Nachfolger, Kantor Marco Johanning, der seit Frühjahr 2021 die Kirchenmusik der evangelischen Kirchengemeinde Lengerich verantwortet, wird am 7. November in einem zentralen Nachmittagsgottesdienst in der Stadtkirche gottesdienstlich begrüßt und gesegnet.