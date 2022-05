Will schätzt die deutsche Lebensart

Schüler des HAG, die sich für die USA und den „American Way of Life“ interessieren, haben es derzeit besonders leicht, an Informationen aus erster Hand zu kommen. Sie brauchen nur Will McKay anzusprechen. Der 24-Jährige aus dem Bundesstaat Connecticut verstärkt die Fachschaft Englisch am Gymnasium.

Will McKay aus Connecticut, USA, verstärkt in diesem Schuljahr die Fachschaft Englisch am HAG. Bei den Fünftklässlern kommt der 24-jährige „Native Speaker“ gut an. Betreut wird er von Katja Hart, Vorsitzende der Fachschaft Englisch (r.).

Kaum hat Will McKay den Kopf durch die Tür des Klassenzimmers der 5A des Hannah-Arendt-Gymnasiums gesteckt, wird er auch schon freudestrahlend von einem Fünftklässler begrüßt: „Hello Mr. McKay!“ Der junge Fremdsprachenassistent, der seit September die Fachschaft Englisch am HAG verstärkt, ist bei den Schülerinnen und Schülern offenkundig sehr beliebt. Als „Native Speaker“ (Muttersprachler) begleitet der 24-Jährige, der aus Stamfort, einer Stadt im US-Bundesstaat Connecticut, stammt, die Fachlehrer im Unterricht, unterstützt sie bei sprachlichen Fragen und hält darüber hinaus Vorträge über den „American Way of Life“.

Damit nicht genug. Als perfekter Botschafter seines Heimatlandes hat er eine AG „American Culture“ ins Leben gerufen, in der sich Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit landeskundlichen Themen beschäftigen. Außerdem hat er eine AG „Creative work in English“ gegründet, in der sich die Gymnasiasten auf kreative Weise mit der englischen Sprache beschäftigen, indem sie Theater spielen oder Gedichte und Kurzgeschichten schreiben. Diejenigen, die sich unter der Leitung von Kim Hoppe auf das Cambridge Zertifikat, eine renommierte Sprachprüfung, vorbereiten, macht der Native Speaker fit für Diskussionen in englischer Sprache.

Eigentlich, erzählt Will McKay, habe er schon 2020, nach Abschluss seines BWL- und Deutsch-Studiums, als Assistant Teacher nach Deutschland kommen wollen. Doch die Corona-Pandemie habe seine Pläne durchkreuzt, so dass er erst im vergangenen September auf Vermittlung der Bezirksregierung nach Europa fliegen konnte, das dem jungen Mann mit irisch-deutschen Wurzeln dank eines Schüleraustauschs und dank einiger Praktika während seiner Studienzeit nicht ganz unbekannt war.

Nachdem er auf einer Karte gesehen hatte, dass es in Nordrhein-Westfalen viele eng beieinander liegende Großstädte gibt, stand für McKay fest, dass er ein Schuljahr in eben diesem Bundesland verbringen wollte. Dass er ausgerechnet in Lengerich gelandet ist, liegt an der Bezirksregierung, die ihn ans HAG vermittelte, das zufällig gerade einen Muttersprachler aus den USA suchte, wie Katja Hart, Vorsitzende der Fachschaft Englisch, erzählt. Sie betreut Will McKay.

Dieser fühlt sich im Kreis seiner Kollegen nach eigenem Bekunden sehr wohl. „Sie sind sehr nett, und die Schüler sind sehr freundlich“, findet er. Das Schulsystem in Deutschland unterscheide sich sehr vom amerikanischen, hat der Assistant Teacher festgestellt. Gymnasien und Realschulen kenne man in den USA nicht. Schüler besuchten dort die Middle School (Klasse 5 bis 8) und anschließend die High School (Klasse 9 bis 12). Das System ähnele dem der Gesamtschule in Deutschland. In seiner Heimat gebe auch kein Abitur. Die Abschluss-Examina in den USA seien mit den Abiturprüfungen, die er gerade miterlebe, nicht vergleichbar.

Und noch etwas ist dem Gast aus Connecticut aufgefallen: An amerikanischen Schulen werde viel mehr Sport getrieben, berichtet der passionierte Marathon-Läufer, der während seiner eigenen Schulzeit gleich zwei Sportteams angehörte.

In seiner freien Zeit – McKay ist nur zwölf Stunden pro Woche in der Schule tätig – studiert der Amerikaner an der Uni in Osnabrück, wo er unter anderem „aus Spaß“, wie er sagt, einen Spanischkurs belegt hat.

Über einen WG-Mitbewohner habe er in Osnabrück schnell Freunde gefunden, erzählt der 24-jährige, der den „German way of life“ sehr schätzt. In den USA herrsche immer und überall Hektik, findet er. In Deutschland gehe es etwas langsamer, etwas gemütlicher zu. Die Deutschen, das kann Will McKay beim Blick aus seinem WG-Fenster auf den Osnabrücker Marktplatz täglich beobachten, nähmen sich beispielsweise die Zeit, sich ins Café zu setzen und in Ruhe Kaffee zu trinken.

Die Schule, der Freundeskreis und die deutsche Lebensart gefallen dem US-Amerikaner so gut, dass er hofft, ein weiteres Schuljahr am HAG verbringen zu können. Dass er eines Tages als Lehrer tätig sein wird, möchte er nicht ausschließen. Allerdings, gibt er zu bedenken, müsse er dann noch einmal in den Hörsaal, um Pädagogik zu studieren.