Winterzauber fällt Corona zum Opfer

2019 gab es noch einen Weihnachtsmarkt in Lienen. Nun sollte es unter neuem Namen wieder besinnlich im Ortskern werden – doch daraus wird nichts.

Mit dieser Entscheidung war zu rechnen: Der Vorstand des Vereins Mein Lienen hat sich zur Absage des Lienener Winterzaubers entschieden. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Samstagabend herausgegeben.

„Wir bedauern diesen Schritt sehr, halten ihn aber in der aktuellen Situation für die vernünftigste Lösung. Die Zahlen steigen leider sehr dramatisch. In der Gemeinde Lienen verzeichnen wir derzeit von Tag zu Tag mindestens eine Verdoppelung der Corona-Neuinfektionen“, ist dort zu lesen. Weiter heißt es, dass es keinen Sinn mache, an der Veranstaltung festzuhalten, selbst wenn das aufgrund der Vorgaben des Landes noch möglich wäre. Eine entsprechende Bitte habe es nun auch von Behördenseite gegeben.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei jedem und jeder, der oder die sich in den vergangenen Tagen für eine gelungene Veranstaltung engagiert hat“, betont der Mein-Lienen-Vorstand weiter. „Uns allen, aber insbesondere allen Kindern hätten wir von Herzen eine normale Adventszeit, einen tollen Winterzauber und ein Weihnachtsfest ohne Corona-Einschränkungen gewünscht.“

Die leuchtenden Sterne an den Laternen im Ort sollen ungeachtet der Absage aufgehängt und beleuchtete Tannenbäume aufgestellt werden.