„Wir funktionieren nur als Team“

In der Serie „Feuer und Flamme“ berichten die Westfälischen Nachrichten in loser Folge über die Freiwillige Feuerwehr Lengerich. Vorgestellt werden darin unter anderem einzelne Abteilungen, Struktur, Organisation und Aufgaben der Wehr. Heute steht die aktive Wehr im Mittelpunkt.

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!“ lautet seit mehr als 100 Jahren der Wahlspruch der Feuerwehren. Nicht ganz so lange, doch immerhin schon einige Jahrzehnte ihres Lebens stellen sich Stadtbrandinspektor Thorsten Budzinski, seine Stellvertreter Björn Schilling und Stefan Lauxtermann, gleichzeitig stellvertretender Leiter der Feuer- und Rettungswache, Bernd Tuchen, kommissarischer Zugführer des Zuges 1, Jens Schilling, Zugführer des Zuges 2, und Führungsassistent Horst von der Wöste in den Dienst ihrer Mitbürger.

Und das mit Spaß, wie nicht nur Bernd Tuchen beteuert: „Ich bin mit Leib und Seele dabei.“ Rund 100 Aktive, die sich auf zwei Züge verteilen, zähle die Feuerwehr Lengerich zurzeit, berichtet deren Leiter Thorsten Budzinski. Angesichts steigender Einsatzzahlen, sind er und seine Kameraden sich einig, „wäre neues Personal klasse.“ Einzige Voraussetzung für einen Eintritt in die aktive Wehr ist ein Mindestalter von 18 Jahren. „Von der Wiege bis zur Bahre ist bei uns sozusagen alles vertreten“, bemerkt Budzinski und schmunzelt.

Die Eintrittswege allerdings seien völlig unterschiedlich. Es sei kein Muss, in der Jugendfeuerwehr gewesen zu sein, stellen die Aktiven klar. Es gebe auch Feuerwehrleute, die mit 40 oder 45 Jahren noch die Grundausbildung mitmachten. Über diese Leute sei man eigentlich auch ganz froh. Denn im Gegensatz zu den Jugendfeuerwehr-Kameraden, die gleichsam am Anfang ihres Lebens stünden, seien die Älteren schon „ein Stück weit angekommen“, hätten Familie und seien „im Job gesettelt“. „Das ist eine interessante Gruppe für uns“, findet Budzinski.

Einstieg in die aktive Wehr ist für alle gleich

Ob 18 oder 45 – der Einstieg in die aktive Wehr ist für alle gleich, wie Stefan Lauxtermann erläutert. Alle 14 Tage montags zwischen 20 und 22 Uhr finden Übungsdienste im Gerätehaus statt. Außerdem ist eine 160-stündige Grundausbildung, verteilt auf vier Module, Pflicht. Neben Physik und Chemie stehen unter anderem Fahrzeug- und Gerätekunde, Rechtsgrundlagen, technische Hilfeleistung, Arbeitssicherheit und natürlich Erste Hilfe auf dem Lehrplan. Wie ihre Kollegen von der Berufsfeuerwehr absolvieren auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Führungs- und Maschinistenlehrgänge an der Landesfeuerwehrschule des Landes NRW, dem Institut der Feuerwehr in Münster. Jedes Ausbildungs-Modul schließt, wie Björn Schilling berichtet, mit dem sogenannten Leistungsnachweis. Diesen gibt es auch nach erfolgreich absolviertem Funk-, Atemschutz- oder Maschinistenlehrgang.

Der Gedanke, 160 Stunden Grundausbildung absolvieren zu müssen, möge auf den ersten Blick abschreckend wirken, ahnt Stefan Lauxtermann, versichert aber, dass es in der Gemeinschaft immer auch „ganz viel Spaß“ gebe.

Kameradschaftspflege steht im Vordergrund

Ganz wesentlich ist für ihn und seine Mitstreiter die Kameradschaftspflege. In den Lehrgängen, wie auch später bei den Einsätzen, in denen die Feuerwehrleute mit vielen ernsten Themen konfrontiert würden und manchmal auch eine Leidensgemeinschaft bildeten. „Ohne Kameradschaft“, sind sich die Aktiven einig, „funktioniert das System nicht.“ Man wisse, das man sich auf jeden Kameraden verlassen könne. „Von der Wiege bis zur Bahre versuchen wir das auch zu leben.“ Natürlich trügen auch Feste zur Stärkung der Kameradschaft bei.

„Das Kerngeschäft an 365 Tagen im Jahr“ sei aber der Einsatzdienst, betont Bernd Tuchen. Wer drei Lehrgänge erfolgreich absolviert habe, bekomme einen für Einsätze freigeschalteten Meldeempfänger. Wenn dieser piept, heißt es: Einsatz. Die Anzahl der Einsätze habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. „Früher hatten wir 180 im Jahr, in den letzten Jahren haben wir die 300er-Marke immer geknackt“, bemüht Thorsten Budzinski die Einsatzstatistik; und verweist darauf, dass die Feuerwehrleute im Falle eines Einsatzes von ihren Arbeitgebern freigestellt werden müssen.

Kopfzerbrechen bereiten dem Feuerwehrchef und seinen Kollegen der demografische Wandel und ein daraus resultierendes gewisses Ungleichgewicht. Denn während sie einen Anstieg der Hilfsbedürftigkeit feststellen, geht die Zahl der Helfer zurück. „Wir haben zwar noch keine kritische Situation“, versichert Budzinski, doch Feuerwehrleute, die die Altersgrenze erreicht hätten und in die Ehrenabteilung wechselten, müssten ersetzt werden.

Pandemie setzt der Feuerwehr zu

Schwierig, da die Corona-Pandemie auch der Freiwilligen Feuerwehr zugesetzt hat: Übungsabende waren so gut wie unmöglich, wie also sollte man an interessierte Neumitglieder kommen? Das Bestreben der Lengericher Wehr sei es, eine „Verstetigung des Personals hinzubekommen“, bemerkt Björn Schilling, Sproß einer echten Feuerwehr-Dynastie. Vier bis fünf neue Mitglieder jedes Jahr wären schön, findet er, während Thorsten Budzinski von 15 Aufnahmen in diesem Jahr träumt: „Das wäre toll.“ Natürlich seien auch Frauen gerne gesehen, versichern die Aktiven. „Jeder, der anderen helfen möchte, ist bei uns willkommen“, betont Björn Schilling.

Voraussetzungen seien neben der körperlichen Leistungsfähigkeit, die durch Ärzte regelmäßig überprüft werde, die Bereitschaft, in einer hierarchischen und disziplinierten Organisation mitzuarbeiten. „Wir sind keine Einzelkämpfer“, stellt Schilling klar. Bernd Tuchen nickt: „Jeder ist auf den anderen angewiesen.“ Rambo-Typen, die glaubten, im Alleingang die Welt retten zu können, könne die Feuerwehr definitiv nicht gebrauchen: „Wir funktionieren nur als Team.“ Nur so seien auch belastende Situationen, wie sie sie alle schon bei Einsätzen erlebt hätten, zu verkraften, sind die Aktiven überzeugt. „Zusammenhalt ist der Schlüssel, da durchzukommen“, ist Björn Schilling überzeugt.

Wer Interesse hat, in der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich mitzuarbeiten, kann sich über die Homepage www.feuerwehr-lengerich.de anmelden.