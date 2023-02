Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Nikola und Bülent Tumani helfen in Antakya

Nikola (l.) und Bülent Tumani packen in den nächsten Tagen Hilfsgüter in einen 7,5-Tonner. Anke Tennigkeit-Ivens (Mitte) und ihr Mann Willi (nicht auf dem Foto) helfen dabei. Nikola (l.) und Bülent Tumani packen in den nächsten Tagen Hilfsgüter in einen 7,5-Tonner. Anke Tennigkeit-Ivens (Mitte) und ihr Mann Willi (nicht auf dem Foto) helfen dabei.

Seine Heimatstadt, die in der römischen Antike nach Rom und Alexandria die drittgrößte Stadt der Welt gewesen ist, sei in ihrer wechselvollen Geschichte schon oft zerstört worden, um sich danach, wie Phönix aus der Asche, wieder neu zu erheben, da ist sich Bülent Tumani sicher.

Stunden nach dem Erdbeben, bei dem auch eine Cousine, deren Kinder und Enkel ums Leben kamen, saß der 49-Jährige mit seinem Bruder und einem Cousin, der in Deutschland als Arzt arbeitet, in einem Flugzeug nach Istanbul, um sich möglichst schnell um seine Eltern kümmern zu können. Die beiden leben seit 1968 in Schüttorf, verbringen die Wintermonate aber stets in ihrem Haus in Antakya. Eigentlich hatten sie um den 20. Februar in ihr deutsches Zuhause zurückkehren wollen. Kurz nach dem Beben hatte Bülent Tumani via Handy Freunde gebeten, nach seinen Eltern zu schauen. Glücklicherweise hatte deren Haus dem Erdbeben standgehalten, war aber zum Teil von eingestürzten Nachbarhäusern begraben worden.

Eltern haben Glück im Unglück

Tumanis Eltern hatten Glück im Unglück, sie kamen mit Brüchen und einem Schock davon. Als die Söhne und der Neffe nach 17-stündiger Fahrt in Mietwagen – „Wir hatten Schnee, Regen und haben allein für die letzten 100 Kilometer fünf Stunden gebraucht“ – in Antakya eintrafen, sorgten sie dafür, dass die Verletzten zur ärztlichen Erstversorgung in ein 200 Kilometer vom Epizentrum entferntes Hotel gebracht wurden. „Meine Mutter ist inzwischen am Handgelenk operiert worden“, erzählt Bülent Tumani, froh darüber, dass seine betagten Eltern wieder in Deutschland sind. Weit weg von ihrer Heimatstadt, in der Tag und Nacht die schrillen Sirenen der Rettungsfahrzeuge heulen und Staubflocken durch die Luft wirbeln, als wären es Schneeflocken.

Hilfe durch Sockenalarm

Bülent Tumani selbst blieb zunächst in Antakya, um den Menschen zu helfen. Familienangehörige und Freunde wurden in Autos gesetzt und aus der Stadt hinausgefahren, nachdem Tumani mehrere 100 Kilometer zurückgelegt hatte, um 30-Liter-Kanister mit Sprit zu betanken. Der Lengericher half dabei, Nachbarn aus den Trümmern zu bergen, provisorische Zelte zu bauen und Hilfsgüter zu verteilen. Wie Menschen auf die Idee verfallen können, jenen, die alles verloren haben, schmutzige und kaputte Kleidungsstücke oder auch Miniröcke und Highheels zu schicken, will ihm nicht in den Kopf. Er selbst hatte mehrere Koffer mit wärmenden Mützen, Schals, Socken und Kinderkleidung für die Erdbeben-Opfer mitgenommen. Für seine Nachbarin und Freundin Anke Tennigkeit-Ivens und Marion Pohl, die in Lengerich den „Sockenalarm“ ins Leben gerufen haben, eine Gruppe von Frauen, die für den guten Zweck strickt, war es Ehrensache, den Hilfseinsatz tatkräftig zu unterstützen. Anke Tennigkeit-Ivens und ihr Mann Willi, die sich nach wie vor um die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal kümmern, spendeten zudem spontan 500 Euro.

Erschütternde Bilder und Videos

Seit seiner Rückkehr aus Antakya könne er kaum schlafen und habe Kopfschmerzen, berichtet Bülent Tumani, während er auf seinem Handy die erschütternden Bilder und Videos zeigt, die er vor Ort aufgenommen oder aber von Freunden und Verwandten geschickt bekommen hat, die ihm am Montagnachmittag von einem weiteren Beben berichten. Weil die türkisch und arabisch sprechenden Menschen im so weltoffenen und toleranten Antakya, wo Muslime, Christen, Juden und Alawiten friedlich miteinander lebten, schon immer zusammengehalten haben, möchte der Lengericher seine Landsleute weiterhin unterstützen.

Über die sozialen Netzwerke haben er und seine Frau Nikola um Spenden gebeten, um nun den Ärmsten der Armen zu helfen, jenen Menschen, die im Erdbebengebiet ausharren müssen, weil sie keine Verwandten haben, die sie andernorts einquartieren könnten. Der Aufruf blieb nicht ungehört. Die Tumanis können sich in ihrem Haus im Moment kaum noch drehen, überall stapeln sich Kartons mit Hilfsgütern. Neben Medikamenten und kleineren medizinischen Geräte, die die Ärzte aus dem Freundeskreis von Bülent Tumanis Cousin gespendet haben, wurden vor allem warme Kleidung, Schuhe und Decken gebracht.

Gebrauchte Handys dringend benötigt

Dringend benötigt werden jetzt noch Zelte, Stromgeneratoren, Akkuschrauber, Schrauben, Nägel, Wasserpumpen, Schläuche, Anschlüsse, Taschenlampen, Batterien, Akku-Kettensägen, Werkzeuge aller Art sowie gebrauchte Handys, sagen Nikola und Bülent Tumani. Gefreut hat sich das Paar über großzügige Geldspenden der Firmen Spanndecken Bechtold aus Visbek und Sidekick (Jens Wilmes) aus Gevelsberg, der T-Shirts und Westen für die Tumanis bedruckt hat, damit die Helfer im Erdbebengebiet sofort als solche zu identifizieren sind und nicht für Plünderer gehalten werden, die die Not der Mitmenschen auszunutzen wissen.

Um die vielen Hilfsgüter am 5. März, gemeinsam mit einem Freund auf die 4500 Kilometer lange Reise in die Provinz Hatay bringen zu können, hat Bülent Tumani seinen Bulli in Zahlung gegeben und einen 7,5-Tonner gekauft. Weil dieser schon jetzt bis unters Dach gefüllt ist, wären aktuell Geldspenden hilfreicher als Sachspenden, findet das Ehepaar Tumani. Sobald er aus der Krisenregion zurück sei, wisse er, welche Sachspenden dort gebraucht werden, meint Bülent Tumani, der wohl häufiger in die Heimat fahren wird, denn: „Die Menschen in Antakya halten zusammen.“ Auch und gerade jetzt.

Wer Geld spenden möchte, kann dieses auf folgendes Konto überweisen: Nikola Tumani, DE 61 4507 0024 0602 4723 01 Verwendungszweck „Antakya“. Wer die im Moment dringend benötigten Hilfsgüter bringen möchte, sollte vorab einen Termin unter nikolatumani@gmail.com vereinbaren.