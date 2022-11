„Wir kämpfen uns so durch“

Tecklenburger Land

„Die Kostenexplosion bei Strom, Gas, Benzin und Lebensmittelpreisen macht mir wirklich Angst“, sagt Annegret Müller (Name von der Redaktion geändert) und knetet ihre Hände. Die 52-Jährige wohnt in einem Viergenerationenhaushalt im Tecklenburger Land und macht sich angesichts der hohen Inflation und der steigenden Energiekosten große Sorgen. Als alleinerziehende Mutter von vier Kindern war das Geld immer schon knapp. Deshalb ist sie bereits 2003 wieder zu den Eltern gezogen: „Seither kämpfen wir uns so durch.“

