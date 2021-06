Wirt bringt sich mit Aussagen in die Bredouille

Auch der vierte Verhandlungstag hat kein Urteil im Verfahren vor dem Amtsgericht Tecklenburg gegen einen 39-jährigen Lengericher gebracht, der wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Misshandlung in mehreren Fällen angeklagt ist. Der Mann soll im September 2019 nach einem Streit in einer Kneipe einer Frau und ihren Begleiter auf dem Nachhauseweg aufgelauert und sie bei der folgenden Auseinandersetzung durch Tritte und Schläge schwer verletzt haben.

Mit dem Wirt der Kneipe war am Dienstag ein Zeuge vorgeladen worden, der schon am ersten Verhandlungstag ausgesagt hatte. Er hatte zwar vom eigentlichen Überfall nichts mitbekommen, konnte aber schildern, wie der Streit in dem Lokal begonnen hatte und eskaliert war.

Sowohl Verteidigung als auch Nebenklage maßen diesem Zeugen große Bedeutung zu, kannte er doch sowohl Täter als auch Opfer persönlich. Vielleicht sogar zu persönlich – denn in seiner Aussage berichtete er nun davon, dass sowohl der Angeklagte als auch die verletzte Zeugin in den vergangenen Monaten versucht hätten, ihn zu einer Aussage in ihrem Sinn zu bewegen: „Ich fühle mich von allen Seiten bedrängt.“

In diesem Zusammenhang brachte sich der Zeuge selbst in Erklärungsnot – die gezielten Nachfragen der Nebenklage brachten ihn offenkundig in die Bredouille. So hatten die Recherchen des Anwalts der Nebenklage ergeben, dass der Zeuge selbst – in bierseliger Runde – Behauptungen zum Besten gegeben haben soll, die seinen Aussagen vor Gericht widersprachen. So lautete eine Aussage gegenüber Kneipenbekanntschaften, dass der Angeklagte ihm Geld für eine wohlwollende Aussage geboten habe und dieser einen weiteren Zeugen „geschmiert“ habe. Alle Versuche des Zeugen, sich vor Gericht herauszuwinden, scheiterten. Am Ende musste er zugeben, diese Aussagen getätigt zu haben. „Können wir das nicht irgendwie regeln?“, habe ihn der Angeklagte gefragt. Geld sei nie geflossen und die anderen Behauptungen habe er nur erhoben, um sich „interessant“ zu machen.

Es bleibt jetzt abzuwarten, wie das Gericht die Glaubwürdigkeit des Zeugen letztendlich bewerten wird. Auch die Aussage eines weiteren Zeugen, der die Tat beobachtet haben will, steht auf der Kippe, da dieser in Kürze in Münster wegen Falschaussage vor Gericht stehen wird.

Die im Laufe der Beweisaufnahme gestellten Anträge von Verteidigung und Nebenklage wurden vom Vorsitzenden Richter allesamt abgewiesen. Besonders das von beiden Seiten geforderte Sachverständigen-Gutachten bezüglich der Plausibilität der Verletzungen der Opfer – wie diese entstanden sein könnten – lehnte er als nicht relevant ab. Der Verteidiger stellte daraufhin den Antrag, die Verhandlung auszusetzen, da er mehr Zeit benötige, um sein Schluss-Plädoyer vorzubereiten.

Die Verhandlung soll am Dienstag, 29. Juni, fortgesetzt werden.