Witte prangert Mietwucher an

Als Ulrich Witte am Mittwochabend vor den Sozialausschuss tritt, findet er recht schnell deutliche Worte. Erst seit Kurzem arbeitet der ehemalige katholische Priester für den Verein „Aktion Gerechtigkeit & Würde“. Zusammen mit seiner Kollegin Venera Topor, die aus der Republik Moldau stammt, berät und unterstützt er Arbeitsmigranten aus Südost- und Osteuropa vor allem in sozialen Fragen. In den Ausschuss ist er zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Pfarrer Peter Kossen und Vorstandsmitglied Hermann Lütkeschümer gekommen. Primär geht es darum, zu erläutern, was das Duo Witte/Topor, das mit Geldern der Europäischen Union finanziert wird, für Ziele hat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch