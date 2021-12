Wo ist Böllern untersagt?

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester ist untersagt, das Abbrennen hingegen nicht. Allerdings gilt es einige Regeln zu beachten. So sind einige Zonen in der Stadt für das laute Spektakel tabu.

Feuerwerk und Silvester-Böller dürfen auch in diesem Jahr nicht für private Zwecke verkauft werden. Das heißt aber nicht, dass auch das Anzünden von Raketen und Knallern grundsätzlich verboten ist. Martin Pogrifke, Leiter des städtischen Fachdienstes, sagt, dass es grundsätzlich an Silvester und Neujahr den ganzen Tag erlaubt sei. Allerdings gebe es Bereiche, die tabu seien. Dazu gehöre beispielsweise grundsätzlich der Bereich rund um das Krankenhaus. Zudem legt die Allgemeinverfügung zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2-Virus-Infektionen auf dem Gebiet der Stadt Lengerich solche Areale fest. Demnach darf an folgenden Plätzen nicht geböllert werden: Fußgängerzone zwischen Wapakoneta-Platz und Bodelschwingh-platz, Bereich um die Gempt-Halle (zwischen Bahnhofstraße, Auf der Laar, Königsberger Straße und Münsterstraße), Feuerwehrparkplatz, Netto--Parkplatz zwischen Bergstraße und Schulstraße, Parkplätze an der Alwin-Klein-Straße (Wochenmarkt, Edeka), Rewe-Parkplatz, Stadionvorplatz, Kaufland-Parkplatz, Netto-Parkplatz an der Lienener Straße sowie Schulhöfe und Spielplätze.