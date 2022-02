Wo Lengerich ein Sumpf ist

Ein Sumpf in Lengerich? Bei der Anfrage der Westfälischen Nachrichten müssen selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im städtischen Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt erst einmal in sich gehen. Doch das statistische Landesamt IT-NRW liefert es in einer aktuellen Erhebung schwarz auf weiß: Genau 0,03 Prozent der Fläche der Kommune werden als Sumpf eingeordnet. Zu finden, so schließlich die Auskunft aus dem Fachdienst, ist dieses Areal in einem Naturschutzgebiet ziemlich im Süden. Feuchtwiese Kröner heißt das kleine Fleckchen.

