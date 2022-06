Ein Wohlfühlort für Jung und Alt soll das „Haus im Grund“ werden, das am Samstag aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Geschichts- und Heimatvereins Tecklenburg eingeweiht wurde.

„Haus im Grund“ als neue Begegnungsstätte in Tecklenburg eingeweiht

Am Samstag wurde im Jahr des 100-jährigen Jubiläums des Geschichts- und Heimatvereins von 1922 Tecklenburg (GHV) das „Haus im Grund“ als Gemeinschaftseinrichtung für alle Bürger eingeweiht. „Dies ist ein weiterer Meilenstein in der langen und wechselvollen Geschichte des Vereins“, betonte der erste Vorsitzende Frank Bosse in seiner Festansprache.