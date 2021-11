Wohnen muss bezahlbar bleiben

Nachdem im vergangenen Jahr pandemiebedingt keine Versammlung stattfinden konnte, trafen sich am Montag erstmals wieder die Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaft Lengerich.

Vorstand Max Mews rückte den dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in den Mittelpunkt seines Rechenschaftsberichts. Trotz steigender Baupreise sei es enorm wichtig, dass Wohnen bezahlbar bleiben müsse, so Max Mews. Nach einer von der „Wohnraum-Offensive Münsterland“ beauftragten Studie besteht – auch in Lengerich – eine große Nachfrage nach Wohnungen. Viel zu wenige seien in den vergangenen Jahren im Münsterland gebaut worden. Das Pestel-Institut, das die Studie durchgeführt hat, geht davon aus, dass besonders kleine, energieeffiziente, bezahlbare Wohnungen mit zeitgemäßer Ausstattung und Barrierefreiheit nachgefragt würden. Die „Wohnraum-Offensive Münsterland“ ist ein Zusammenschluss regionaler Partner rund um den Wohnungsbau.

Mews kündigte an, dass 2021 34 neue Wohnungen gebaut würden, von 2022 bis 2024 sollen noch einmal 17 weitere hinzukommen. Rund 20 Prozent des Bestandes der Genossenschaft sind öffentlich geförderter Wohnraum, so Vorstandsmitglied Claus Gravemeier. Besonders stolz sei er auf den Neubau der Kita in Hohne. Dort wurde besonderer Wert auf nachhaltiges Bauen gelegt und das Haus in ökologischer Holzrahmen-Bauweise errichtet. „Es wurde einheimisches Holz verwendet, eine Luftwärmepumpe installiert und das Gebäude mit Altpapier gedämmt“, erläuterte Claus Gravemeier.

2020 befanden sich 362 Wohnungen im Bestand der Genossenschaft, dazu kamen weitere 631 Einheiten aus der Fremdverwaltung. Die Nettokaltmiete betrug zum Stichtag 4,83 Euro pro Quadratmeter. Mit einer Bilanzsumme von 16,5 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von rund 33 Prozent stehe die Wohnbau Lengerich auf gesunden Füßen, machte der Vorstand deutlich.

Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Wilhelm Möhrke wies in seinem zwei Jahre umfassenden Rückblick darauf hin, dass es das Ziel sei, auch in Zukunft in Neubauprojekte zu investieren und dabei aber nicht die Modernisierung des Altbestandes zu vernachlässigen.

Bei den turnusgemäßen Wahlen zum Aufsichtsrat wurden alle Kandidaten einstimmig wiedergewählt. Im Geschäftsjahr 2019 waren das Jürgen Wibbeler und Norbert Kostka, in 2020 Wilhelm Möhrke und Gerd Hasenkamp.

Im Rahmen der Versammlung ehrte Wilhelm Möhrke das Jürgen Wibbeler für seine 40-jährige Zugehörigkeit im Aufsichtsrat mit der Ehrennadel des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen für sein ehrenamtliches Engagement. Am Ende der Versammlung wurden langjährige Mitglieder der Genossenschaft geehrt.

Im Jahr 2020 feierte Karl-Heinz Gramatke seine 60-jährige Mitgliedschaft, Alexander Kloos war 25 Jahre, Christel Hertramph 15 Jahre und Valentina Wesselmann zehn Jahre dabei.

Für das Jahr 2021 wurden zehn Frauen und Männer geehrt. Waltraud Gröll wurde vor 55 Jahren, Jürgen Wibbeler vor 40 Jahren Mitglied. Seit 15 Jahren sind Yasmin Morbach, Roswitha Lehmann, Francy Gordillo Machado und Janusz Kempa dabei. Renate Krause, Meikel Thomelcik, Ronald Wolfram und Eduard Dering sind vor zehn Jahren in die Wohnungsbaugenossenschaft eingetreten.