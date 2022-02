Wutausbruch kostet psychisch kranken Angeklagten 100 Euro

Am Freitag ging es in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Tecklenburg um einen Fall von Sachbeschädigung. Angeklagt war ein 26-jähriger Lengericher. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, im Juli 2020 auf dem Rathausplatz einen Hundekotbeutel-Spender mit einem Faustschlag beschädigt zu haben.

Der Mann, dem nicht zum ersten Mal eine Sachbeschädigung vorgeworfen wurde, räumte die Tat vor Gericht vollumfänglich ein. Er gab an, wenn er einen „psychischen Schub“ bekäme, würde er auf Dinge einschlagen. Er selbst bezeichnete sich als „emotional instabil“ und schilderte seine Odyssee der letzten acht Jahre durch die psychiatrischen Einrichtungen der Region. Zurzeit werde er in Osnabrück behandelt und das funktioniere inzwischen sehr gut. Eine Betreuung ist dem Mann beigestellt. Zu seiner Schuldfähigkeit hatte der Angeklagte eine eigene Meinung: „Natürlich bin ich schuldfähig“, sagte er dem Vorsitzenden Richter. Dieser sah das aber etwas anders. Da die Feststellung der Schuldfähigkeit nach Paragraf 21 Strafprozessordnung (StPO) ein umfassendes und teures Gutachten erfordert hätte, einigten sich Gericht und Staatsanwaltschaft darauf das Verfahren gegen eine Geldbuße von 100 Euro vorläufig einzustellen. Nach Paragraf 153a (StPO) kann von der Verfolgung einer Straftat abgesehen werden, wenn dem Beschuldigten eine Auflage gemacht wird, wie zum Beispiel einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen. So erhielt der Lengericher eine Geldbuße von 100 Euro aufgebrummt und den Ratschlag des Richters, nicht noch einmal strafrechtlich in Erscheinung zu treten.