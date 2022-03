Zahlen steigen und Masken fallen

An den Schulen in NRW fällt bald die Maskenpflicht. Zugleich sind aber die Infektionszahlen hoch. Wie wird die Situation vor Ort eingeschätzt. Die WN haben sich an Lengericher Bildungseinrichtungen umgehört.

Wahrscheinlich wird mancher Schüler und auch der ein oder andere Lehrer Ende kommender Woche durchatmen. Denn am 2. April, so will es die Landesregierung, endet die Maskenpflicht in den Schulen in NRW. Wie stellt sich angesichts dieser Entscheidung die Corona-Situation dar? Die Westfälischen Nachrichten haben sich vor Ort in Lengerich umgehört