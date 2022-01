Zahlreiche Infektionen unter Kindern und Mitarbeitern

Die Kindertagesstätte Weltenbummler ist momentan geschlossen. In der Einrichtung in Hohne sind nach Angaben des Trägers zahlreiche Corona-Infektionen aufgetreten, sowohl unter den Kindern als auch unter den Beschäftigten.

Die Kindertagesstätte Weltenbummler in Hohne ist in dieser Woche wegen zahlreicher Corona-Fälle unter den Mitarbeiterinnen und Kindern komplett geschlossen. Bereits in der vergangenen Woche sei aufgrund der sich verschärfenden Lage auf einen Notbetrieb umgestellt worden, berichtet Birgitt Overesch, Geschäftsführerin des Jugend- und Familiendienstes in Rheine, der die Einrichtung betreibt.