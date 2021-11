Zeichen setzen und informieren

Am 25. November wird weltweit der internationale Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ begangen. In Lengerich gibt es drei Aktionen. Unter anderem wird die „Projektgruppe Frauen“ auf dem Rathausplatz aktiv.

Am Donnerstag, 25. November, dem internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“, will die Stadt mehrere sichtbare Zeichen gegen die tägliche Gewalt an Mädchen und Frauen setzen. „Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen“, sagt Andra Balsmeier, die Gleichstellungsbeauftragte der Kommune.

Am Donnerstag wird es von 14 bis 18 Uhr einen Infostand am Brunnen „Der Zwischenfall“ auf dem Rathausplatz geben. Als besondere Aktion ist geplant, die weibliche Figur der Brunnenskulptur zu verhüllen. Warum? Antworten wollen die Verantwortlichen dann im Gespräch mit Interessierten geben. Initiatorinnen sind die Aktiven der „Projektgruppe Frauen“, die mit der Gleichstellungsbeauftragten zusammenarbeitet.

Des weiteren wird vor der Stadtverwaltung die Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ hängen. Es wird auch wieder die kreisweite Kampagne „Gewalt kommt nicht in die (Brötchen)-Tüte“ geben.

Juristin Andrea Narendorf unterstützt die „Projektgruppe Frauen“ bereits seit 2013. Sie sagt, sie finde es wichtig, die Zivilgesellschaft auf das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen und darüber zu informieren. Betroffenen Frauen müsse geholfen werden: „Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern eine Straftat.“ Sabina Christoph, Lehrerin am Hannah-Arendt-Gymnasium und ebenfalls in der „Projektgruppe Frauen“ aktiv, ergänzt: „Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter! Frauen und Mädchen erfahren körperliche und psychische Gewalt, beispielsweise in Form von häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch, Zwangsheirat oder Zwangsprostitution.“ Mit ihrer Mitarbeit in der Projektgruppe wolle sie zur Verbesserung der Situation von Frauen beitragen. Der Gedenktag und die Aktionen sieht sie als „weiteren Schritt hin zu einer gewaltfreien Gesellschaft“.

Ebenfalls ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen will am Donnerstag die LWL-Klinik setzen. Das Hauptportal soll orange beleuchtet werden und sich somit einreihen in ähnliche Aktion an vielen Orten auf der Welt, wo bei Beginn der Dunkelheit Gebäude angestrahlt werden. Die Farbe Orange soll dabei eine Zukunft ohne Gewalt symbolisieren.

Auch die Verantwortlichen der Einrichtung des Landschaftsverbandes verweisen auf die hohe Zahl an Frauen, die von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen sind. „Diskriminierendes Verhalten beginnt aber schon früher: Mit der alltäglichen Anmache, mit frauenfeindlicher Sprache, Witzen und Beschimpfungen. Auch wenn Frauen in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt werden, wenn sie bestimmte Orte, Wege oder Situationen meiden müssen, um Belästigungen oder Bedrohungen zu entgehen, handelt es sich um eine Form von Gewalt“, sagt die Vertreterin des LWL-Referats für Chancengleichheit, Elisabeth Post-Dömer.

Der Gedenktag geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet wurden. 1981 erinnerten lateinamerikanische Feministinnen an das Schicksal der drei Schwestern und erklärten ihren Todestag zum „ Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“. 1999 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen diesen Tag zum „Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“. Seither wird jedes Jahr an diesem Tag auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht.