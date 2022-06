Zeitenwende für die Branche

„Für uns steht die Welt immer noch Kopf“, berichtete Michael Rottmann, City- und Gempt-Hallen-Manager, am Dienstag in der Ratssitzung vom schwierigen Neubeginn nach der Corona-Pause.

Es ist nicht alles Gold was glänzt. Das gilt auch für den Jahresabschluss der Bürgerstiftung Gempt, den Hallen- und Citymanager Michael Rottmann am Dienstagabend während der Ratssitzung vorlegte. Das Jahresergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 70 757,84 Euro suggeriert zwar auf den ersten Blick, dass es im vergangenen Jahr doch gar nicht so schlecht gelaufen ist für die Bürgerstiftung.