Zentrale Themen öffentlich beraten

Die Zukunft des Parkplatzes hinter dem Feuerwehrhaus und die Frage, wo der Wochenmarkt künftig seinen Standort haben wird, haben die vier Ratsfraktionen in einem gemeinsamen Antrag miteinander verbunden.

Wo findet der Lengericher Wochenmarkt eine neue Heimat, wenn er an seinem bisherigen Platz an der Seilergasse aufgrund eines geplanten großen Bauprojektes weichen muss? Und wie soll die Zukunft des Parkplatzes hinter dem Feuerwehrgerätehaus aussehen? Diese beiden Fragen stellen die vier Ratsfraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP in einem gemeinsamen Antrag. Ihr Anliegen: Sie wollen, dass über beide Themen nicht mehr nur nicht-öffentlich beraten wird.