Zu 293 Einsätzen ausgerückt

Eigentlich hätte der Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr am Mittwochabend um 19 Uhr beginnen sollen. Doch dann kam ein Einsatz dazwischen. Also folgten Ehrungen und Reden mit Verspätung.

Mit einiger Verspätung hat am Mittwochabend die Verbandssitzung der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich begonnen. Ausgerechnet eine Stunde vor dem Termin erfolgte noch eine Alarmierung, und natürlich ging die Feuerwehr zunächst sofort in den Einsatz.

Stadtbrandmeister Thorsten Budzinski begrüßte später neben einer großen Zahl Feuerwehrkameraden und -kameradinnen Bürgermeister Wilhelm Möhrke, Ordnungsamtsleiter Martin Po-grifke und die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien. Ebenfalls anwesend war der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Burrichter und vom Verband der Feuerwehr Kreis Steinfurt Manfred Kleine Niessen.

Budzinski verzichtete bewusst auf die sonst üblichen ausführlichen Berichte aus den einzelnen Abteilungen und auf Ausführungen zu den Leistungsnachweisen oder den Bericht der aktiven Wehr. „Heute ist es wichtig, dass wir untereinander wieder in Kontakt treten, wieder miteinander reden und uns austauschen können.“ Er verwies darauf, dass am 21. Dezember 2020 zum letzten Mal – bei einer Verabschiedung – in gemeinsamer Runde gefeiert wurde.

Auch Bürgermeister Möhrke hielt sich an die Absprache, sich kurz zu fassen. Er skizzierte die nächsten Schritte auf dem Weg zur neuen Feuerwache. „Wir haben das Projekt ganz oben auf unserer To-do-Liste und hoffen es ähnlich zügig wie die neue Gesamtschule in vier bis fünf Jahren abschließen zu können.“

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Burrichter berichtete über Veränderungen in der Verwaltungsstruktur des Kreises mit dem neu eingerichteten Amt für Gesundheit und Bevölkerungsschutz. Er konnte auch vermelden, dass nach der Pandemie inzwischen die Ausbildungen im Kreis wieder angelaufen seien und die Seminare für das zweite Halbjahr feststünden. Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe dankte er den Einsatzkräften aus dem Kreis für insgesamt über 1500 „Manntage“ (12 000 Arbeitsstunden). Besonders hob er die Hilfsbereitschaft der Wehren bei einer Sammelaktion für persönliche Schutzausrüstung für von der Flut betroffene Feuerwehren hervor.

Der Vorsitzende des Verbandes der Feuerwehren im Kreis, Manfred Kleine Niessen, verwies vor allem auf die gute Arbeit der Jugendwarte. So haben die Wehren offenbar größeren Zulauf an Interessenten als vor der Pandemie. Ähnliches konnte auch Thorsten Budzinski berichten, trotz Corona und schwierigen Zeiten habe kein Mitglied die aktive Wehr verlassen. Insgesamt hat die freiwillige Feuerwehr Lengerich derzeit 97 aktive Mitglieder, 20 Mitglieder im Spielmannszug, elf Jugendfeuerwehrleute und 37 Mitglieder der Ehrenabteilung

2021 wurden 293 Einsätze abgearbeitet. Bei den Neuanschaffungen stand neben einem neuen Löschgruppen- fahrzeug LF 10 vor allen die Anschaffung von Helmen und persönlicher Schutzausrüstung im Vordergrund.

Im Anschluss erfolgten Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit, besondere Leistungen und Beförderungen sowie Bestellungen. Abschließend dankte Budzinski allen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Allgemeinheit. Sein Dank ging aber auch an die Arbeitgeber vor Ort, die die Tätigkeit der Feuerwehr durch Freistellung unterstützten und den Familien, die viele Einsatzstunden lang auf ihre „Liebsten“ verzichten mussten.