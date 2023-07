Zu Fuß vor dem Feuer geflohen

Zweimal pro Woche fliegt die Smartlynx Airline vom Flughafen Münster/Osnabrück nach Rhodos und zurück. Am Donnerstagabend kehrten Urlauber heim, die auf der von verheerenden Waldbränden betroffenen Insel ihre Ferien verbringen wollten. Wir haben am FMO mit ihnen gesprochen.

Gegen 21 Uhr ist im Ankunftsbereich des Flughafen-Terminals noch nicht viel los. Nur wenige Personen stehen erwartungsvoll vor der Automatiktür, durch die Fluggäste kommen werden, die von Rhodos zum Flughafen Münster/Osnabrück geflogen sind. „Meine beiden Töchter sind in dem Flieger. Sie waren eine Woche auf Rhodos. Glücklicherweise ist ihnen nichts Schlimmes passiert“, sagt eine der Wartenden. 30 Minuten später kommen die beiden durch die Schiebetür, und der Mutter fällt spürbar ein Stein vom Herzen: Clara und Paulina Terboven sind mit Freund Malte wohlbehalten zurückgekehrt.

„Unser Hotel lag im Norden der Insel, sodass wir nicht direkt betroffen waren, weil die meisten Waldbrände im Südosten wüteten“, erzählt Paulina. Aber als die Brände ausbrachen, sei es in ihrem Hotel rappelvoll geworden, weil Urlauber, die vor den Flammen geflohen seien, dort untergebracht worden seien. „Und es wurde unerträglich heiß, weil mehrmals am Tag der Strom ausfiel und dann die Klimaanlagen nicht mehr funktionierten“, ergänzt Clara.

Unerträgliche Hitze

Nicht so viel Glück hatten Tanja und André Schenke, die mit Sohn Finley zwei Wochen Rhodos gebucht hatten. Zunächst verbrachten sie schöne Urlaubstage, bis in der Nähe ihres Hotels im Süden die ersten Rauchwolken zu sehen waren. „Am vergangenen Samstag sahen wir dann Löschflugzeuge, die über dem Meer Wasser aufnahmen und zu den Brandherden flogen.“

Hektisch sei es schließlich am Dienstag geworden. „Wir bekamen eine Warnmeldung aufs Handy, dann wurde unser Hotel geräumt“, erzählen die Schenkes. Mit Bussen wurden sie in ein anderes Hotel im Norden gefahren. „Auf Umwegen, weil viele Straßen wegen der Brände gesperrt waren“, so André Schenke. Sie hätten sich zwar sehr verunsichert, aber im Grunde gut versorgt gefühlt.

Das war bei Familie Galisch aus Lengerich ganz anders. Natascha und Nils hatten in Kiotari, einem kleinen Ort im Südosten, ein Apartment gebucht. Am Samstag, 22. Juli, waren sie mit ihren Kindern Kiana und Kilian am Strand, als es plötzlich brenzlig wurde. „Laufen Sie, laufen Sie!“, hätten Hotelangestellte aufgeregt gerufen. Schnell habe Vater Nils noch Ausweispapiere aus dem Apartment geholt, dann seien sie zusammen mit den anderen Urlaubern zu Fuß losgezogen. Nach eineinhalb Stunden seien sie im Nachbarort Gennadi angekommen. „Glücklicherweise hatte man uns Trinkwasser und nasse Handtücher gegeben, die wir uns gegen den Qualm vor Mund und Nase gehalten haben“, sagt Mutter Natascha. Ansonsten hätten sie lediglich Badesachen und immerhin ihre Mobiltelefone dabeigehabt.

„ Wir waren von der Hilfsbereitschaft der Einheimischen überwältigt. “ Natascha Galisch

Es folgte eine beängstigende Odyssee. Zunächst wurden sie in einer Schule untergebracht. Dort sollten sie auf Busse warten. „Als die kamen, wurde es chaotisch. Alle drängten in die Busse. Bald waren die so voll, dass wir keinen Platz mehr fanden“, so Natascha. Dann mussten sie vor dem nahenden Feuer zum Strand flüchten, wo sie nachts von Booten abgeholt und in die Stadt Rhodos gebracht wurden. „Dort waren wir von der Hilfsbereitschaft der Einheimischen überwältigt. Es wurden Lebensmittel und Medikamente besorgt. Eine Frau ließ uns bei sich duschen, eine andere bot uns später ein Apartment an, das gerade leer stand. Sie hat uns mit allem versorgt, was wir brauchten. Zahnbürsten, Anziehsachen – wir hatten ja fast nichts bei uns“, meint Natascha Galisch. Glücklicherweise wurde am Dienstag ein kleiner Bus organisiert, mit dem Vater Nils das Gepäck aus dem Apartment holen konnte. Zwei Tage später ging es zurück in die Heimat. Jetzt ist die Familie einfach nur froh, wieder wohlbehalten zu Hause zu sein.