Zum Klauen aus dem Ruhrpott nach Lengerich

Nachdem der Angeklagte bei einem ersten Versuch noch der Verhandlung ferngeblieben war, konnte am Dienstag endlich das Verfahren gegen einen 46-jährigen Mann abgeschlossen werden. Der Seriendieb wurde vom Amtsgericht Tecklenburg zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Der Gelsenkirchener wurde aus der Haft vorgeführt. Der Beginn der Verhandlung verzögerte sich zunächst, da der Pflichtverteidiger zuvor noch nicht die Möglichkeit bekommen hatte, seinen Mandanten kennenzulernen. Dann ging allerdings alles sehr schnell. Über seinen Anwalt ließ der schwer drogenabhängige Angeklagte ein Geständnis verlesen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, besonders schweren – gewerbsmäßigen – Diebstahl begangen zu haben. Drei Taten aus dem Dezember 2020 waren angeklagt. Damals, so der Staatsanwalt, hatte der Mann im Rewe-Verbrauchermarkt in Lengerich Spirituosen im Gesamtwert von 332,67 Euro mitgehen lassen. Beim dritten Diebstahl wurde er gestellt, dabei fand man bei ihm ein Messer.

Vor Gericht gab der Mann die Diebstähle zu. Das Motiv: die Finanzierung seines Drogenkonsums. „Hochwertige Spirituosen im Tausch gegen Kokain und Heroin sind durchaus üblich“, bemerkte der Vorsitzende Richter und der Angeklagte nickte zustimmend. Überhaupt machte der Mann, der seit einigen Wochen einsitzt, einen guten Eindruck auf Richter und Staatsanwalt.

Die Erklärung, warum er sich ausgerechnet Lengerich als Tatort ausgesucht hat, wo er doch im Ruhrgebiet wohnt, war für alle Beteiligten überraschend. Das türkische Konsulat in Essen habe ihm seinen Pass entzogen, so der türkische Staatsbürger. Der Grund für diese Maßnahme sei gewesen, dass er sein Missfallen über Präsident Erdogan geäußert habe. Um ein neues Visum zu beantragen, sei er an das Konsulat in Münster verwiesen worden. In der Drogenszene am dortigen Hauptbahnhof habe er dann den Tipp mit dem Verbrauchermarkt in Lengerich bekommen.

Nachdem sich während der Beweisaufnahme das vermeintlich gefährliche Messer des Angeklagten, das in seinem Rucksack gefunden worden war, als ein Kartonmesser entpuppte, ließ der Staatsanwalt diesen Punkt in der Anklage fallen. In seinem Plädoyer zeigte er sich vom Auftreten des Angeklagten beeindruckt: „Das Bild, was Sie heute in der Hauptverhandlung zeigen, ist ein ganz anderes, als ich es mir nach der Aktenlage gebildet habe“. Deshalb und weil der Angeklagte sich um einen Therapieplatz bemüht habe, ein familiäres Umfeld besitze und einer Arbeit nachgehe, beantrage er eine Haftstrafe auf Bewährung.

Das Gericht folgte diesem Antrag und verhängte gegen den vielfach vorbestraften Seriendieb eine Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Dazu muss der Mann sich einer Drogentherapie unterziehen und hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Als freier Mann verließ der 46-Jährige den Gerichtssaal trotzdem nicht, er muss sich demnächst wegen weiterer Vergehen vor dem Amtsgericht Marl verantworten.