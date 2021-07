Zum Start gefühlvoller Pop

Eigentlich liefe in diesen Wochen die „Rock am Rathaus“-Saison. Doch wie bereits 2020 hat der Verein „Offensive Lengerich“, der die Konzertreihe organisiert, auf die Austragung wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Stattdessen wird es ab dem kommenden Wochenende einige kleinere Events geben. Zum Start kommt am Samstag, 31. Juli, mit Vanessa Voss eine Singer-Songwriterin nach Lengerich.

Vanessa Voss, eine junge Singer-Songwriterin aus Münster, eröffnet am Samstag, 31. Juli, die Veranstaltungsreihe „Kleine Events in Höfen und Parks“ der „Offensive“.

Mit kleinen Events will der Stadtmarketingverein „Offensive Lengerich“ jetzt so etwas wie einen Neuanfang wagen, nachdem wegen der Pandemie in diesem und im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen sind. Konzerte, Kino und Lesungen – alles in einem überschaubaren Rahmen – sind für den Restsommer geplant. Der ganz große Wurf, sprich die beliebte Veranstaltungsreihe „Rock am Rathaus“, entfällt erneut. Da bleibe nur die Hoffnung auf 2022, so die Verantwortlichen des Vereins.

„Wir waren bislang sehr vorsichtig und zurückhaltend. Aber wir denken, dass es vertretbar ist, mit kleineren Events zu starten. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Offensive-Sommer“, erklärt Henrike Klein-Petzold, Vorsitzende des Vereins, der 2020 eigentlich sein 25-jähriges Bestehen feiern wollte, was allerdings ebenfalls Corona zum Opfer fiel. „Nichtsdestotrotz waren wir im Vorstand fleißig und haben versucht, einiges auf die Beine zu stellen“, so die Vorsitzende.

Statt „Rock am Rathaus“ lautet das Motto „Kleine Events in Höfen und Parks“. Auftakt ist am Samstag, 31. Juli: Da lädt die „Offensive“ abends zu Musik im Innenhof des Stilhauses und Weinballons an der Tecklenburger Straße ein. Zu Gast ist Vanessa Voss, eine junge Singer-Songwriterin aus Münster. „Mit dem Herz am rechten Fleck und der Gitarre in der Hand hat sie bei zahlreichen Projekten mitgearbeitet, ist viel gereist und lässt diese Erfahrungen seit frühester Jugend mit viel Gefühl in ihre eigenen Kompositionen einfließen“, heißt es in einer Ankündigung. Mit Soul und Natürlichkeit beeindrucke sie nicht nur stimmlich, sondern auch in ihren Liedern, die mit gefühlvollen Pop-Melodien ihre Welt auf feine, aber ausdrucksvolle Weise abbilden. Ihre Musik sei ein sanfter Klangteppich von Songs, der von ihrer klaren Stimme auf eine ganz spezielle Art und Weise geprägt ist.

Bereits am Sonntag, 1. August, folgt ab 15 Uhr Kaffeehausmusik im Innenhof der Kaffeerösterei Finkener/Schwietert in der Bahnhofstraße mit dem „Two for you“. Gerd Schwietert gibt zudem Einblick in sein kleines Unternehmen. Für Kaffee und Kuchen sorgt der Verein „Sternschnuppe Kinderkrebshilfe“.

Für diese Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich in der Tourist-Information im Alten Rathaus.

Was ist weiter geplant? Am Samstag, 14. August, erzählt Christel Bücksteeck Märchen für Erwachsene mit musikalischer Begleitung im Generationenpark an der Gempt-Halle. Am Samstag, 28. August, spielt abends im Innenhof des Stilhauses und Weinballons Chuck Plaisance auf. Am Sonntag, 29. August, gibt es den Offensive-Frühschoppen im Innenhof der Kaffeerösterei Finkener/Schwietert. Zwischendurch ist am Samstag, 21. August, noch ein Mondschein-Kinoabend geplant. Bei Einbruch wird im Generationenpark an der Gempt-Halle der Film „Das perfekte Geheimnis“ gezeigt.

Ausdrücklich weisen die Verantwortlichen der„Offensive“ darauf hin, dass die Veranstaltungen bezüglich der Teilnehmerzahl begrenzt und die dann jeweils geltenden Corona-Verordnungen zu beachten sind.