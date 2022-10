Zum zehnjährigen Bestehen gibt es jetzt ein gemütliches Café

Für viele war und ist die Selbsthilfegruppe „Depression und Ängste“ eine wichtige Anlaufstelle. Bereits seit zehn Jahren gibt es die Vereinigung, die dies nun im neu ausgebauten Cafè des Unikat an der Bahnhofstraße feierte. Mit verschiedenen Angeboten konnten sich die Teilnehmer am Samstag in den Räumen des Second-Hand-Ladens verwöhnen lassen. Gefeiert wurde auch die Eröffnung des Cafés.

Das Unikat, in dem hochwertige Kleidung aus zweiter Hand, Schmuck, Accessoires und mehr verkauft und auch in einer Kreativwerkstatt gearbeitet werden, bietet psychisch Erkrankten einen sogenannten Brückenjob, also eine Beschäftigung zwischen zwei Anstellungen. Nun auch mit einem neuen Café, in dem bis zu zwölf Besucher Platz haben.

„ »Ein Café wollten wir hier von Anfang an haben.« “ Sylvia Mathäa

„Ein Café wollten wir hier von Anfang an haben“, erklärte Sylvia Mathäa. „Die Räumlichkeiten dafür bieten sich einfach an.“ Corona habe diese Planungen gebremst, doch nun konnte ein zur Straße gerichteter Raum gemütlich gemacht werden.

Zweimal im Monat nutzt die Depression-Selbsthilfegruppe nun das Café zum Austausch, alternativ kann sie sich noch in den Räumen des Reha-Vereins an der Bodelschwinghstraße treffen. „Die Gruppe ist zusammengewachsen“, freute sich Ursula Suhre. Das läge zu einem großen Teil an Pfarrer Hermann Rohling, der „den Zusammenhalt bewirkt hat“, so sagte die Ansprechpartnerin der Vereinigung. Es ist eine feste Gruppe mit acht Teilnehmern, erklärte sie im weiteren. Auch abseits des Geburtstages wird neben dem Austausch miteinander einiges unternommen, etwa Tagesfahrten.

Auch wenn das Café künftig Treffpunkt der Selbsthilfegruppe sein wird, ist es doch für die gesamte Bevölkerung gedacht.

Geöffnet ist es wie das Unikat, Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr (außer Samstag). Mittwochs, donnerstags und freitags wird auch Kuchen angeboten.