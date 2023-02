Zur Brotzeit Gesang und Geschichten

Wenn draußen feiner Landregen die noch winterlich-graue Landschaft einhüllt, heitert der Gedanke an ein knisterndes Kaminfeuer jedes Gemüt auf. Daher eilten die Gäste des „Kaminpicknicks“ am Donnerstagabend in das heimelige Kunst-Café des historischen Rittergutes Haus Vortlage. Laura Woolfenden, Leiterin des Projektes „Picknick“ im Förderverein Münsterland, begrüßte die Besucher zu dem geselligen Abend in gemütlicher Runde. Ihr Team organisiert Picknicks an außergewöhnlichen Orten und ergänzt das Schlemmen mit einem schönen Kulturprogramm. In Lengerich ging das Konzept voll auf, denn die „Herzstücke im Münsterland in Wort und Klang“ trafen genau den Geschmack zahlreicher Menschen aus der Region. Das Konzept hat Martje Thalmann erarbeitet. Sie ist unter dem Namen Marta Latour als Türmerin von Münster bekannt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet