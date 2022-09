Zur „Sambucada“ wurde es XXL

200 Musikerinnen und Musiker der Mettinger Kardinal-von-Galen-Schulen und des Lengericher Hannah-Arendt-Gymnasiums stellten am Freitag in der Gempt-Halle eindrucksvoll unter Beweis, dass sie während der Corona-Pandemie nichts verlernt haben. Die Bigbandnight war vom Lions Club Tecklenburg organisiert worden, der mit dem Benefizkonzert die Schulmusik unterstützt möchte.

