Zwei RTW rund um die Uhr verfügbar

Lengerich

Als lediglich der RTW 1 rund um die Uhr einsatzbereit war, konnte es, wenn sich Einsätze überschnitten, vor allem in den Abendstunden schon einmal eng werden. Daher ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst im Kreis Steinfurt angepasst worden. Auch der zweite RTW in Lengerich ist nun an sieben Tagen verfügbar. 24 Stunden lang.

-jb-