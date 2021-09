104 Einsatzkräfte stehen bereit

Bei der Jahreshauptversammlung freute sich Gemeindebrandinspektor Eckhard Ehmann darüber, acht Kameraden und eine Kameradin als neue Mitglieder in der aktiven Wehr begrüßen zu können. Insgesamt zählen die Löschzüge Lienen und Kattenvenne aktuell 104 Einsatzkräfte. 114 Mal mussten die Kameraden 2020 ausrücken. Die First Responder wurden 131 Mal gerufen.

595 Tage nach der Versammlung Anfang Februar 2020 hat am Samstag die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden, Corona-bedingt ohne Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung. 595 Tage, die alles andere als normal waren für die Kameradinnen und Kameraden der Lienener Wehr. Auf der einen Seite steht das tragische Einsatzgeschehen am 8. Februar 2020, bei dem durch eine Gasexplosion ein Kamerad ums Leben kam und mehrere Kameraden schwer verletzt wurden. Auf der anderen Seite steht die Corona-Pandemie, die massive Auswirkungen auf den Einsatz- und Ausbildungsbetrieb der Feuerwehr hatte und auch immer noch hat.

Diese beiden Ereignisse griff auch Bürgermeister Arne Strietelmeier in seinem Grußwort auf. Außerdem teilte er mit, dass die Aufwendungen der Gemeinde Lienen für die Feuerwehr im Jahr 2020 bei gut 200 000 Euro lagen, von denen 45 000 EUR durch das Land NRW erstattet wurden. „Zu wenig“, findet Strietelmeier in Hinblick darauf, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr Lienen auch überörtlich, wie zum Beispiel jüngst im Rahmen der Flutkatastrophe in Hagen und Solingen im Einsatz waren, und fordert höhere Zuschüsse durch das Land.

In seinem Jahresbericht freute sich Gemeindebrandinspektor Eckhard Ehmann darüber, acht Kameraden und eine Kameradin als neue Mitglieder begrüßen zu können. Insgesamt zählt die Wehr somit aktuell 104 Einsatzkräfte. Ziel sei weiterhin eine Stärke von 120 Einsatzkräften, so Ehmann. Außerdem teilte er mit, dass die im Jahr 2019 begonnene Truppmann-Ausbildung vor Kurzem abgeschlossen werden konnte. Den Lehrgangsteilnehmern händigte er entsprechende Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss aus.

Die Zugführer Tom Pabst (Löschzug Kattenvenne) und Christian Kammann (Lienen) gaben anschließend einen kurzen Überblick über die 114 Einsätze im Jahr 2020. Den größten Teil machte technische Hilfe aus, es gab aber auch einige Klein- und Mittelbrände sowie drei Tierrettungen, darunter die Rettung einer Schlange.

Marco Dierkschneider, Leiter der First Responder-Einheit, teilte mit, dass 2020 insgesamt 131 First Responder-Einsätze gefahren wurden – und dass, obwohl aufgrund der Corona-Pandemie der Betrieb für rund dreieinhalb Monate ausgesetzt war.

Zum Abschluss der Versammlung nahm Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier die Ehrungen des Landes NRW für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr vor. Dabei wurden Daniel Hülsmeier, Christoph Blom, Phil-Hermann Bruns, Stefan Elsäßer und Gary Rottmann geehrt. Meier, der selbst Mitglied der Lienener Wehr ist, hob hervor, dass er die Jubilare bereits seit deren Eintritt in die Jugendfeuerwehr kenne. Eckhard Ehmann beendete den offiziellen Teil in der Hoffnung, dass die nächste Versammlung wieder unter regulären Bedingungen ohne Corona-bedingte Einschränkungen stattfinden kann.