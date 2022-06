„40 Jahre, dann ist es gut gewesen“

Lienen

Als Familie gemeinsam essen gehen, gemütlich an der Theke ein kühles Bier genießen oder mit den Freunden knobeln und Karten spielen? All das sorgte bei Harald und Marion Dierkschneider für die ganz besondere Stimmung in „Das Alte Farmhaus“. Nach 40 Jahren verabschieden sich beide nun in den Ruhestand und suchen einen Nachfolger.

Von Mareike Stratmann