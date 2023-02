50 000 Euro für Sanierung

Die fünfköpfige Familie Knappheide aus Glandorf wird bald in Lienen leben. Sie saniert ein denkmalgeschützte Fachwerkhaus an der Schulstraße, das sie 2020 erworben hat. Nun bekommt sie bei der Realisierung des aufwendigen Vorhabens erhebliche finanzielle Unterstützung: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt 50 000 Euro für Dachdecker- und Lehmputzarbeiten zur Verfügung

Sigrid Karliczek (Mitte) überreicht symbolisch die Fördersumme in Höhe von 50 000 Euro für das denkmalgeschützte Fachwerkhaus in Lienen an Stefanie und David Knappheide, die gemeinsam mit ihren Kindern links und rechts neben ihr stehen.

Stefanie und David Knappheide aus Glandorf erfüllen sich gemeinsam mit ihren drei Kindern Toni (4) Alva (2) und Marlie (4 Monate) in Lienen ihren Lebenstraum. Sie sanieren das denkmalgeschützte Fachwerkhaus an der Schulstraße 6, das sie im Jahr 2020 erworben haben. Im Rahmen der Gesamtinstandsetzung des Gebäudes stellt ihnen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) nun 50 000 Euro für Dachdecker- und Lehmputzarbeiten im Innenbereich zur Verfügung. Den dazugehörigen Fördervertrag übergab Sigrid Karliczek, Ortskuratorin Münster der DSD, am Freitagnachmittag bei einem Pressetermin vor Ort, an dem auch Lienens Bürgermeister Arne Strietelmeier teilnahm.