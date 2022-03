Am Dorfteich geht es wieder rund

Frühjahrsmarkt in Lienen

Nach langer Flaute haben Schausteller und Kirmes-Fans endlich wieder Grund zur Freude. Am morgigen Freitag startet in Lienen rund um dem Dorfteich der Frühjahrsmarkt. Dabei dürfen Autoscooter, Kinderkarussell und Fliegender Teppich natürlich ebenso wenig fehlen wie Bratwurst, Pommes und Süßigkeiten. Alle Besucher haben die 2-G-Regel zu beachten, wenn sie den Geruch von gebrannten Mandeln genießen oder sich in einem der Fahrgeschäfte durchschütteln lassen wollen.

Geöffnet hat die Kirmes morgen von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.