Drogenhandel: Angeklagte weichen aus

Lienen/Münster

An den vorangegangenen Verhandlungstagen waren die Angeklagten recht auskunftsfreudig gewesen, am Donnerstag antworteten sie eher ausweichend auf die Fragen der Staatsanwältin. Am Landgericht Münster wird gegen drei Drogendealer aus Lienen, Münster und Beckum verhandelt. Fortsetzung folgt.

Von Axel Ebert