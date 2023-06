„Herr Lauterbach: Mit uns nicht“. Bundesweit gab es am Mittwoch Protestaktionen der Apotheker gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Unter ihnen befand sich auch Holger Becker von der Buchentor Apotheke in Kattenvenne.

Viele Apotheken, darunter auch die von Holger Becker in Lienen-Kattenvenne, blieben am bundesweiten Protesttag geschlossen. Er war stattdessen in Düsseldorf, um gegen die Politik zu protestieren.

Viele Apotheker in NRW haben am Mittwoch ihre Arbeit niedergelegt, um gegen die Gesundheitspolitik in Deutschland zu protestieren.

Ab 11 Uhr füllte sich der Burgplatz in Düsseldorf immer mehr, sodass sogar die Ordner, die die Innenstadt frei halten sollten, teilweise überfordert waren, berichtet Holger Becker, der die Buchentor Apotheke in Kattenvenne führt und sich an dem Protest in der Landeshauptstadt beteiligte. Rund 7500 Teilnehmer strömten auf das Gelände.

Was fordern die Apotheker?

Ausgestattet mit Plakaten, Bannern und Trillerpfeifen machten sie lautstark auf sich aufmerksam. Viele waren in Weiß oder apothekeneigenen Shirts, mit eigens dekorierten Kitteln, Schirmen oder OP-Schürzen bekleidet. „Trotz der bedrohlichen Lage waren alle aber positiv motiviert, hier zu beweisen, dass Apotheken immer für ihre Patienten da sind“, berichtet der Kattenvenner Apotheker.

Die Politik sei der Auffassung, dass bei anscheinender Umsatzsteigerung noch mehr Geld gefordert werden könne. Hier verwechsle die Politik Umsatz mit Ertrag, meinte der erste Redner Thomas Preis, der Vorsitzende des Apothekerverbandes. In seiner Ansprache machte er auf Themen wie die Entbürokratisierung, das Inkasso-Risiko bei Formfehlern bei Rezepten, das fehlenden Personal und die vermehrte Schließung von Apotheken aufmerksam. Deutschland liegt mit 22 Apotheken bezogen auf 100 000 Einwohner auf dem letzten Platz. Die wichtigste Forderung, so Holger Becker, kam auch zur Sprache, nämlich dass nach 20 Jahren das Honorar der Apotheker endlich an die gestiegenen Kosten angepasst werden müsse.

Totalausfall des Gesundheitssystems befürchtet

Weitere geladene Vertreter meldeten sich zu Wort, darunter eine Patientenvertreterin, die darauf hinwies, dass Apothekenteams besonders den Älteren immer Zeit und Gehör schenken. Es folgten Vertreter der Pharmaindustrie und der Großhandlungen sowie ein Ärztevertreter, der die Solidarität der Hausärzteschaft erklärte und befürchtet, dass wenn die Politik jetzt nicht eingreift, es zum Totalausfall des Gesundheitssystems kommen kann.

Als letzter Akt wurde eine Diskussion anmoderiert, die zwischen einem Vertreter der CDU und einem der SPD stattfinden sollte. „Leider war der Vertreter der SPD zu diesem Zeitpunkt nicht erschienen, was mit einem schrillen Pfeifkonzert bedacht wurde. So fiel die Diskussion etwas einseitig aus“, berichtet Becker. Erst gegen Ende der Veranstaltung sei der Sozialdemokrat eingetroffen und entschuldigte seine Verspätung mit einer Terminüberschneidung. „Dies zeigt leider die Wertschätzung der Bundesregierung, da keine andere Partei einen Vertreter geschickt hat“, meint der Kattenvenner Apotheker.

Foto: Mareike Stratmann

Mehr als 90 Prozent der Apotheken in NRW geschlossen

Laut der Apothekerverbände blieben am Protesttag mehr als 90 Prozent der Apotheken in NRW am Mittwoch geschlossen. In akuten Fällen sollte die Versorgung von Notdienstapotheken sichergestellt werden. Holger Becker ist sich sicher, dass alle Kundgebungen in Deutschland gezeigt hätten, dass sie viele sind, und dass Apotheken und Ihre Mitarbeiter für den Patienten da sind und gerne ihren Beruf ausüben.

Die Wertschätzung der Patienten sei den Apothekern sicher. „Aber diese Ignoranz, der werden wir widerstehen müssen“, meint Becker. Wenn die Forderungen von der Politik nicht erfüllt würden, sei der nächste Protest in Düsseldorf vorprogrammiert, glaubt es und fügt an: Zur Cannabisfreigabe werde man dann nicht so einfach Ja sagen, wie zu den Corona-Masken.