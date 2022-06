Aufbruch zu neuen Ufern

Es geht weiter bei „Mein Lienen“, aber es braucht das Zutun und die Unterstützung vieler, um den Ort mit tollen Veranstaltungen und einem attraktiven Barfußpark auf Dauer lebens- und liebenswert zu erhalten. Gemeinsam mit der verjüngten Vorstandsriege will sich „Mein Lienen“ im Rahmen von Familien-Sonntagen im Barfußpark vorstellen. Los geht‘s bereits am Pfingstsonntag.

Die wichtigste Nachricht vorweg: Bei „Mein Lienen“ geht es doch weiter. Am Donnerstagabend hat der Verein im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung ein neues Vorstandsteam gewählt und damit die Grundlage für die Zukunft des Vereins gelegt. Künftig führt die 53-jährige Ingrid Völker die Geschicke des Vereins.

Wie berichtet, stand der bisherige Vorstand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Die Zukunft von „Mein Lienen“ und damit auch Traditionsveranstaltungen wie der Sonnenblumen- oder der Weihnachtsmarkt hingen am seidenen Faden. „Umso mehr freuen wir uns, dass sich Lienener gefunden haben, die sich zur Wahl stellen. Wir bleiben dem Verein weiterhin treu und unterstützen den neuen Vorstand bei der Übergabe der Vereinsangelegenheiten“, betonte der bisherige Vorsitzende Daniel Peters am Donnerstag.

Ingrid Völker ist erste Vorsitzende

Als neuer Vorstand wurden neben Ingrid Völker als erster Vorsitzenden ebenso einstimmig Timo Lakemann als zweiter Vorsitzender, Frank Pellemeyer als Schriftführer und Tim Schulte als Kassenwart gewählt. Der neue Vorstand bedankte sich beim bisherigen Vorstand und allen Mitgliedern für die enormen Leistungen der vergangenen Jahre, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Danach gab die neue Vorsitzende einen kurzen Ausblick auf die künftigen Veranstaltungen. Aufgrund der Kürze der Zeit könne der Sonnenblumenmarkt in diesem Jahr leider nicht organisiert werden. Er soll aber 2023 – wie alle anderen bewährten Veranstaltungen – weitergeführt werden. Erstes Fernziel der neuen und deutlich verjüngten Vorstandsriege: die Durchführung eines „schönen Weihnachtsmarktes 2022“, wie Ingrid Völker sagt. „Da sind wir bereits dran.“

Die beim Kreis Steinfurt tätige Architektin mit dem Schwerpunkt Denkmalpflege und Dorferneuerung, die 2019 mit ihrer Familie nach Lienen zog und sich vor Ort „sehr wohl fühlt“, betont aber auch: „Der Fortbestand unseres Vereins, der sich für ein lebendiges Lienen einsetzt, lebt von uns Mitgliedern und braucht jede Form von Unterstützung. Gemeinsam können wir vieles gestalten.“

Den Auftakt macht die neue Führungsriege von „Mein Lienen“ am Pfingstsonntag, 5. Juni, mit einem ersten Familien-Sonntag im Barfußpark. Dazu sind alle Mitglieder, Einheimischen und Gäste eingeladen. Wie Ingrid Völker berichtet, soll an jedem Sonntag im Juni zwischen 14 und 18 Uhr am Dorfteich ein ungezwungener Austausch von Ideen, Tipps und Anregungen stattfinden. „Wir wollen uns vorstellen und fürs Mitmachen werben. Denn ich bin überzeugt: Alle zusammen können wir in Lienen vieles bewegen“, sagt sie über den rund 100 Mitglieder zählenden Verein. Sie jedenfalls habe „ein großes Herz“ für den Verein in ihrer Wahlheimat Lienen.