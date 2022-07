Aufregung vor bisher größtem Auftritt

Der Musiker Alex Ente aus Lienen steht vor seinem bisher größten Auftritt. Am Wochenende darf er im Rahmen eines Ballermann-Schlagerfestivals in Greven auf die Bühne. Mit dabei ist auch reichlich Schlager-Prominenz.

Vor zwei Wochen hat der Musiker Alex Ente seinen neuen Song „Egal was passiert“ veröffentlicht. Am Wochenende stellt er ihn direkt dem bisher größten Live-Publikum seiner Karriere vor.

„Egal was passiert, lass uns den Pegel halten. Egal was passiert, lass in den Partymodus schalten – so lautet der Refrain des kürzlich erschienenen drittes Liedes des Lienener Musikers Alex Ente.

MEHR ZUM THEMA Schlagersänger aus Lienen veröffentlicht neuen Song Alex Ente meldet sich mit „Party ist unser Leben“ zurück

Am Wochenende kann er direkt beweisen, wie gut er es mit dem Lied schafft, Leute „in den Partymodus zu schalten“ – denn dann steht der bisher größte Auftritt seiner noch jungen Musikerkarriere an. Am Samstagabend tritt er im Rahmen einer großen Open Air Party in Greven auf. „Das wird ein neues Schlager-Ballermann-Festival. Es findet zum ersten Mal statt, soll aber etabliert werden“, sagt Alex Ente. Nach Greven kommen dann auch die bekannten Schlagerstars Oli P. und Michelle. „Ich bin quasi als Lokalmatador dabei“, betont der Lienener und erzählt: „2000 Karten wurden laut des Veranstalters schon verkauft“. Noch seien Tickets verfügbar.

Der Nicht-Anzügliche Malle-Hit

Die ersten Resonanzen zu „Egal was passiert“ seien positiv gewesen, sagt er, „ich habe gute Kommentare bekommen“. Das Lied höre sich bewusst mehr nach „Mallorca-Style“ als seine beiden vorherigen Lieder an. Sein Ziel war „einfach ein guter Party-Sound“. Es gehe zwar ums Party machen und auch ums Trinken, „aber ich wollte nicht anzüglich oder assi sein“, sagt er. 12.000 Aufrufe verzeichnet das Lied bisher auf dem Musik-Streaming-Portal Spotify, seine beiden vorherigen Lieder kommen dort auf je rund 75.000.

Die Open Air Party sieht Alex Ente als große Chance. „In der Mallorca-Musik-Szene bin ich mittlerweile gut vernetzt.“ Doch andere Musiker organisierten keine Auftritte, wodurch er nach wie vor als Newcomer gelte. „Ich hoffe, dass ich dadurch mehr Anfragen bekomme“. Zumindest einige Auftritte konnte er schon an Land ziehen. „Vor Publikum ist es einfach geil.“ So spielt er in zwei Wochen auf dem Schützenfest in Ringel.

Große Aufregung

Zunächst muss er den großen Auftritt am Samstag überstehen. „Ich bin schon sehr aufgeregt“, gibt er zu. Eine Strategie dagegen habe er nicht, „ich lasse es darauf ankommen“. Bis zu seinem Auftritt „probiere ich selbst das Festival zu genießen“. Und sonst hofft er darauf, dass er sich den ein oder anderen Trick gegen die Aufregung von Michelle und Oli P. abschauen kann.

Die „Sommer Open Air Party“ findet auf dem Gelände von Münsterland plus in Greven, Mergenthalerstraße, statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets unter greven-events.de oder ab der Abendkasse.