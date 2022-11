Aufstocken kostet 6,5 Millionen Euro

Steigende Schülerzahlen erfordern mehr Kapazitäten. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, läuft es in Lienen wohl auf die Erweiterung der Grundschule am bestehenden Standort hinaus.

Steigende Schülerzahlen erfordern mehr Kapazitäten. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, läuft es in Lienen wohl auf die Erweiterung der Grundschule am bestehenden Standort hinaus. Architekt Christoph Thiel aus Münster hatte im Vorfeld verschiedene Szenarien durchgespielt, die er am Montag im Schulausschuss vorstellte. Ergebnis seiner Machbarkeitsstudie: Bei einer Aufstockung des vorhandenen Schulgebäudes könnte der zusätzliche Raumbedarf langfristig gedeckt werden.