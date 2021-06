Aus Kritikern werden Kritisierte

Lienen

Die Kritik des Bündnisses für Ökologie und Demokratie wegen der frühen Mahd des Kreisels am Kattenvenner Ortseingang zieht Kreise. Im Hauptausschuss stellten sich Fritz Ibershoff und Eckhard Sander, beide Landwirte in den Reihen der CDU-Fraktion, am Montagabend ausdrücklich vor das beauftragte Unternehmen.

Von Michael Schwakenbergund