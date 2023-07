Große Freude über gleich vier neue Handwerksgesellen herrscht beim Tischlerei-, Dachdeckerei- und Zimmerei-Betrieb in Lienen-Kattenvenne. Laurenz Schürmann, Niklas de Vries, Enrico Winke und Dustin Richardson haben ihre Ausbildung zum Zimmerer beziehungsweise Dachdecker erfolgreich abgeschlossen. Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhielten sie während der feierlichen Lossprechung in der Stadthalle in Rheine ihre Gesellenbriefe.

Die Himmelreich GmbH befindet sich an der Ladberger Straße 15A und existiert bereits seit über 100 Jahren. Das Unternehmen wurde 1913 gegründet und wird bereits in vierter Generation geführt. Seit 1995 haben an diesem Standort bereits 40 junge Menschen eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Praktikum eröffnet Weg ins Berufsleben

Einer von ihnen ist Enrico Winke aus Lengerich. Er hat die Zimmerer-Lehre mit Bravour bestanden und wird dem Betrieb erhalten bleiben, genauso wie seine drei Mitstreiter, die allesamt von ihrem Arbeitgeber übernommen werden. Enrico Winke ist in Kattenvenne zur Schule gekommen, bevor er anschließend die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule besuchte. Bereits im Kindesalter kam der Lengericher regelmäßig mit Holz in Berührung. „Mein Opa war Schreiner und hat eine Werkstatt. Schon als ich vier Jahre alt war, haben wir zusammen Stühle und Tische gebaut“, berichtet der heute 21-Jährige den WN.

Für ihn war früh klar, dass er eines Tages in diesem Bereich arbeiten wollen würde, zum Beispiel als Tischler. Bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz wurde er auf eine Zeitungsannonce von Himmelreich aufmerksam. Dort war die Rede von offenen Zimmerer-Lehrstellen, auf die er sich umgehend bewarb. Nach der Absolvierung eines Praktikums im s hatte er seinen Ausbildungsvertrag in der Tasche und kam seinem Lebenstraum damit wieder ein Stück näher. Seine Begeisterung, mit Holz zu arbeiten, hält bis heute an. „Ich liebe den Geruch beim Sägen, der ist großartig“, schwärmt der junge Mann. Mit ihrer Aktion „Das Praktikum“ wirbt auch die Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf dafür, Praktika zu absolvieren, um Einblicke in das Berufsleben zu bekommen.

Zimmerer Enrico Winke bei seiner Lieblingsbeschäftigung: Er sägt das Holz passend zu. Foto: Dario Teschner

Wie läuft eine Ausbildung zum Zimmerer/Dachdecker ab?

Die Ausbildung zum Zimmerer beziehungsweise Dachdecker dauert in der Regel drei Jahre und kann unter besonderen Voraussetzungen verkürzt werden. Die Lehrlinge werden im Betrieb und in der Berufsschule ausgebildet und besuchen überbetriebliche Lehrgänge (etwa 24 Wochen) im Lehrbauhof der Kreishandwerkerschaft in Rheine (Zimmerer) beziehungsweise im Bildungszentrum des westfälischen Dachdeckerhandwerks in Eslohe (Sauerland).

Besonders an den Anfang der Berufsschulzeit erinnert sich der 21-jährige Zimmerer noch gut. Etwa 35 Wochen Blockunterricht standen im Lehrplan. „Als ich noch keinen Führerschein hatte, bin ich immer von meiner Tante aus, die in Ibbenbüren lebt, mit dem Zug gefahren. Mit dem Auto wurde das Pendeln dann leichter“, schildert der Lengericher.

Aufgabenfeld und Azubi-Gehalt

Die Aufgaben, die er zum Teil schon während seiner Zimmerer-Lehre bei Himmelreich übernommen hat, sind vielfältig. „Ich beschäftige mich mit der Reparatur von Dächern, der Sanierung von Fachwerkhäusern, dem Trockenbau, aber auch mit PV-Anlagen“, erläutert frisch gebackene Geselle sein Aufgabenfeld. Er bedient den Kran, um lange, sperrige Holzlatten im Betrieb von A nach B zu transportieren oder einen Gabelstapler, um die Ware umzuschlagen. Nicht selten muss er auf Baustellen einige Höhenmeter überwinden. Dies habe ihn anfangs schon eine gewisse Überwindung gekostet, gab er im WN-Gespräch zu. Doch inzwischen sei er nach eigener Aussage schwindelfrei und fühle sich sicher.

(v.l.) Laurenz Schürmann, Niklas de Vries, Enrico Winke und Dustin Richardson haben ihre Gesellenprüfung bestanden. Himmelreich in Kattenvenne freut sich über drei Zimmerer und einen Dachdecker-Gesellen. Foto: Himmelreich

Fest steht, dass sich die Himmelreich GmbH auch im kommenden Ausbildungsjahr wieder auf Nachwuchs freuen darf. „Einer hat bereits seine Lehre hier begonnen“, freut sich Juniorchef Stefan Himmelreich, der als beratenes Vorstandmitglied der Innung Zimmerer und Holzbau Steinfurt angehört und nun erstmals auch im Prüfungsausschuss tätig war, allerdings bei der Abschlussprüfung seiner Azubis nicht anwesend war. Am 1. August folgt mit Chiara Rehal, die wie einst Enrico Winke eine Zimmerer-Ausbildung beginnt, auch noch weibliche Verstärkung. Die Lehrlinge verdienen bei Himmelreich im ersten Lehrjahr 935, im zweiten 1230 und im dritten 1495 Euro. Eine Ausbildung sei nach erfolgreichem Abschluss eines Praktikums jederzeit möglich, und so freut sich das Traditionsunternehmen auf hoffentlich noch viele weitere junge Menschen, die sich für einen handwerklichen Beruf begeistern können.