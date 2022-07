„Außenstelle“ nimmt Formen an

Der Regenbogen-Kindergarten an der Diekesbreede hat schon jetzt eine dritte Gruppe in Raummodulen untergebracht. Da der Neubau noch auf sich warten lässt, ziehen zwei weitere Gruppen mit je 20 Kindern vorerst in ein Provisorium am neuen Standort am Schoppenhof. Die ersten Möbel sind bereits eingeräumt worden. In unmittelbarer Nachbarschaft soll bis August 2023 der Neubau realisiert werden.

Foto: Mareike Stratmann