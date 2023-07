Automaten-Aufbruch am Bahnhof Kattenvenne

Unbekannte haben am Bahnhof Kattenvenne einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufgebrochen und einen hohen Geldbetrag erbeutet. Die Bundespolizei sucht Zeugen und teilt auf WN-Nachfrage mit, welche Strafe dem oder den Täter(n) droht.

Die Bundespolizei hat nach dem Aufbruch eines Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof Kattenvenne (hier ein Symbolbild) ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (4. Juli) einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn im Bahnhof Kattenvenne aufgebrochen. Dabei richteten sie erheblichen Sachschaden an, berichtet Markus Heuer, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Münster.

Mit brachialer Gewalt sei es den Kriminellen gelungen, den am Bahnsteig stehenden Automaten vollständig zu öffnen und einen vierstelligen Bargeldbetrag zu entwenden. Durch das Aufbrechen entstand am Gerät ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen zur Tat am Bahnhof Kattenvenne

Die Ermittler der Bundespolizei suchen aktuell nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Der Fahrtkartenaufbruch ereignete sich zwischen 1 und 2.30 Uhr. „Wir können den Tatzeitraum so genau eingrenzen, weil der Automat nach dem Vorfall eine Fehlermeldung an den Betreiber gesendet hat“, erklärt Markus Heuer. Auf Videoaufnahmen könne man nicht zurückgreifen, da es im Bereich des Tatortes keine Überwachungskamera gebe, so der Pressesprecher.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass das Öffnen des Automaten eine erhebliche Geräuschentwicklung verursacht hat und fragt die Bevölkerung: „Wer hat am 4. Juli 2023 zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr im Umfeld des Bahnhofs Kattenvenne verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen wahrgenommen?“ Mögliche Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437-0 zu melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Zeugenangaben zu dem Automaten-Aufbruch entgegen.

Welche Strafe droht den Tätern?

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet. „Sollten die Täter gefunden und angeklagt werden, droht ihnen eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zehn Jahren“, sagt Markus Heuer auf WN-Nachfrage. Erst im Februar 2023 war der Bundespolizei Münster ein Ermittlungserfolg gelungen. Die Beamten nahmen zwei Männer, denen 20 Aufbrüche von Fahrkartenautomaten im gesamten Münsterland vorgeworfen wurde, am Bahnhof Klein Reken fest.

Die Verhaftung erfolgte am 13. Februar. Als der 26-Jährige und der 28-Jährige versuchten, einen weiteren Automaten zu knacken, gingen sie der Bundespolizei ins Netz. Wie später bekannt wurde, handelte es sich bei dem Älteren der beiden um einen bereits polizeilich bekannten Intensivtäter, indessen Wohnung im Kühlschrank ein Sprengsatz sichergestellt werden konnte. Aktuell registrieren die Beamten im Verbreitungsgebiet wieder vermehrt Automatenaufbrüche. „Doch von einer Serie kann ich Stand heute noch nicht sprechen“, berichtet Bundespolizist Markus Heuer den WN.