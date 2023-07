Schnellbus-Linie „S40.1“: Das 49-Euro-Ticket hat die Lage verändert

Der Landkreis Osnabrück beantragt nun beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (Balm), Mittel, die ursprünglich für Tarifmaßnahmen vorgehalten wurden, für Anpassungen von bereits bewilligten Maßnahmen einzusetzen. Dadurch ergibt sich die Chance, innerhalb des Mobilitätsprojektes über eine veränderte Führung der Schnellbuslinie S40 (Bad Laer–Glandorf–Bad Iburg– Osnabrück) den vielfach geforderten Anschluss des Bahnhofs Kattenvenne zu realisieren.

Der Trick, der Änderungen innerhalb des geförderten Projekts aus Sicht der Kreisverwaltung möglich macht: Die Bundesmittel in Höhe von 16,5 Millionen Euro dürfen nur für schon beantragte Maßnahmen umgewidmet werden, nicht aber für neue Maßnahmen eingesetzt werden, die nicht Gegenstand der ursprünglichen Projektskizze waren. „Aus unserer Sicht trifft das auf einen weiteren Linienast der S40 in Richtung Kattenvenne zu“, hatte Kreisrat Winfried Wilken gesagt. „Die Idee ist, die geplante Schnellbuslinie S40 als sogenannte S40.1 um einen weiteren Linienast nach Kattenvenne zu erweitern.“ So soll eine Verbindung zum ursprünglichen Förderantrag geschaffen werden. Die Hoffnung im Kreishaus ist nun, dass auch das Balm diese Querverbindung als Ergänzung zur bereits bewilligten Schnellbuslinie S40 anerkennt.

Vorteile der Buslinie zwischen Dissen und Kattenvenne

Wenn alles klappt, wird mit einem Bus voraussichtlich die komplette Verbindung von Dissen bis Kattenvenne bedient. Mit der Anbindung des Bahnhofs Kattenvenne, das genau in der Mitte zwischen Münster und Osnabrück liegt, soll eine verbesserte Verknüpfung von Bus und Bahn erreicht werden. Wenn die komplette Linie von Kattenvenne über Glandorf und Bad Laer bis zum Bahnhof Dissen/Bad Rothenfelde gefahren wird, soll auch eine fahrplanmäßige Verknüpfung mit dem Schienenverkehr von und nach Bielefeld hergestellt werden.

Der Bad Laerer Bürgermeister Tobias Avermann betont schon seit einem halben Jahr, dass mit dem neuen Bahnanschluss am nördlichen Rand von NRW Münster (18 Minuten Fahrtzeit) und Osnabrück (21 Minuten Fahrtzeit) mit Zwischenhalten etwa in Lengerich, Natrup-Hagen und Hasbergen erreicht werden könnten. Über Dissen/Bad Rothenfelde würde das Bahnnetz ebenso nach Osnabrück (32 Minuten Fahrtzeit) und in entgegengesetzter Richtung nach Bielefeld (39 Minuten Fahrtzeit) führen.

Neue Strecke Osnabrück– Oesede–Bad Iburg–Glandorf

Avermann hatte auf den großen touristischen Nutzen eines neuen Ringbusses durch den Südkreis hingewiesen und hervorgehoben, dass insbesondere nach dem Start des Deutschland-Tickets „zahlreiche Gäste unserer Bäderregion und des Naturparks Terra-Vita“ davon profitieren würden. Natürlich sollen auch für viele Pendler mit dieser Erweiterung zusätzliche Potenziale gehoben und zusätzliche Anreize geschaffen werden, um auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Das um die Schnellbuslinie „S40.1“ ergänzte Konzept beinhaltet auch die Strecke Osnabrück–Oesede–Bad Iburg–Glandorf. Am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Glandorf würden demnach beide Linienbestandteile in den Fahrplan eingewoben. Geplant ist natürlich auch, dass am Bahnhof Kattenvenne eine fahrplanmäßige Verknüpfung mit dem Schienenverkehr von und nach Münster erfolgt.

60-Minuten-Takt zwischen Kattenvenne und Dissen

Beide Bestandteile der erweiterten Linie S40 sollen Montag bis Samstag zwischen 6 und 24 Uhr im 60-Minuten-Takt fahren. Wenn das Bundesamt die Änderungen genehmigt, könnte der Betrieb für den Streckenteil Bahnhof Kattenvenne–Bad Laer– Bahnhof Dissen/Bad Rothenfelde voraussichtlich ab April 2024 starten.

30-Minuten-Takt von Bohmte über Ostercappeln bis Venne

Um die Achse der im Rahmen von „MOIN+“ geplanten neuen Regiobuslinie 260 Bramsche–Ostercappeln–Bohmte aufzuwerten, soll mit zusätzlichen Mitteln die Buslinie 275 in vollem Umfang erhalten bleiben. Mit einer geänderten Fahrplanlage soll zwischen Bohmte (über Ostercappeln) bis Venne in den Bedienungszeiten der Linie 275 demnach ein verdichtetes Fahrtenangebot entstehen. Der Landkreis strebt einen „angenäherten“ 30-Minuten-Takt an. Zudem würde es gelingen, in Ostercappeln eine zusätzliche Erschließung des westlichen Ortsrandes (an der Venner Straße) zu ermöglichen.

Verbesserung der „On-Demand-Verkehre“

Als dritter Baustein ist eine Verbesserung der geplanten „On-Demand-Verkehre“ vorgesehen. Darunter versteht man Ruf-Busse, die spontan oder auch vorab telefonisch oder per App ganz nach dem Bedarf der Fahrgäste gebucht werden können. Im Modellversuch mit den flexiblen Ruf-Bussen soll erprobt werden, ob einige im Nahverkehrsplan vorgesehene zusätzliche Angebote tatsächlich auch in der Praxis funktionieren und angenommen werden. Die Bedarfsverkehre sind in den Bramsche, Melle und Samtgemeinde Bersenbrück mit insgesamt elf bis 14 Elektrofahrzeugen geplant.

Der Landkreis stellt nach Abschluss der „Feinplanungsphase“ nun fest, dass zur Sicherstellung der angestrebten Qualität mit einer Bedienquote von 90 Prozent, einer maximalen Wartezeit von 30 Minuten und maximal 150 Meter Fußweg zur virtuellen Haltestelle die geplante Zahl der Betriebsstunden erhöht werden muss. Dadurch würden sich auch höhere Fahrgastzahlen realisieren lassen.

Die neuen Bausteine im Rahmen von „MOIN+“ werden Kosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro verursachen. Mit den erweiterten Maßnahmen sollen beantragte Fördermittel ausgeschöpft werden, ohne dass nach Angaben des Landkreises zusätzliche Eigenmittel aufgewendet werden müssen.