Barockes, Brahms und Boogie

Traditionell beginnt das Konzertjahr in Lienen schon seit vielen Jahren mit dem Neujahrskonzert des Nordwestdeutschen Kammerensemble. Da aber die im Januar noch sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei den Osnabrücker Vollblutmusikern keine so richtige Konzertstimmung aufkommen lassen wollten, sollte ein Termin im Frühling her. Die Wahl ist auf Freitag, 13. Mai, gefallen. Dann präsentiert das Ensemble im Haus des Gastes ab 17.30 Uhr ein buntes und kurzweiliges Frühlingskonzert.

Von festlich Barockem und einem stimmungsvollen Brahms-Intermezzo führt die musikalische Zeitreise ihres neuen Programms bis zu Foxtrott, Tango Argentino und Boogie, heißt es in der Konzertankündigung. So werde pfiffig Arrangiertes wie immer mit Spielfreude, Virtuosität und Charme dargeboten. Vom Geiger wie immer locker-launig moderiert garantiere das Konzert einen vergnüglichen Hochgenuss für Jung und Alt – und begeistere eben nicht nur Klassikfreunde.

Man dürfe sich auf ein Konzert der Extraklasse freuen, heißt es in der Pressenotiz weiter: „Wo immer sie auftreten – in Toronto, Miami, auf Kreuzfahrtschiffen oder in europäischen Konzertsälen –, überall werden die Musiker von Publikum und Presse gelobt und gefeiert. Auch TV- und Rundfunksendungen (ARD-Nachtkonzert, Radio Tele-fis Eireann, Dublin, Rundfunk Buffalo, New York, Radio St. Petersburg, Indiana Broadcasting, Schweizer Rundfunk DRS, Zürich, NDR, WDR) sowie CDs belegen die Qualität des Ensembles.“

In Lienen zu Gast sein werden Hansdieter Meier (Violine), Gunilt Gehl (Viola), Felix Meier (Violoncello) und Andreas Groll (Klavier). Die Eintrittskarten für ihr Gastspiel im Haus des Gastes kosten 15 Euro und können ab sofort verbindlich bei der Tourist-Information Lienen reserviert werden. Es gibt nummerierte Plätze.

Weitere Informationen gibt es beim Team der Tourist-Information Lienen, 0 54 83/73 96 50, E-Mail: touristik@lienen.de.