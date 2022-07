Barrierefrei und top ausgestattet

Haus am Dorfteich auf der Zielgeraden

Lienen

Räume für die Awo im Erdgeschoss, fünf Wohnungen in den darüber liegenden zwei Etagen: Der Neubau am Diekesdamm, der derzeit an der Stelle entsteht, wo vor zweieinhalb Jahren ein Haus durch eine Explosion zerstört worden war, befindet sich auf der Zielgeraden. Eigentümer und Bauherr Ernst Rudolf Hunsche hofft, dass zum Weihnachtsmarkt Ende November sowohl die Awo als auch die Mieter drin sind.

Von Dietlind Ellerich