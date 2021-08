Bauschutt statt Kartoffelschalen

Was sich so alles in Biotonnen findet, darüber staunen selbst die Kontrolleure der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (Egst) immer wieder. An vier Tagen waren sie Lienen unterwegs.

Bauabfälle, in Folien verpackte Lebensmittel und Gemüsenetze gehören nicht in die Biotonne, landen dort aber trotzdem. Deswegen gab es in Lienen von den Kontrolleuren 187 rote und 179 gelbe Karten.

179 gelbe und 187 rote Karten. Das ist nicht die Bilanz einer Saison der Fußball-Bundesliga mit 34 Spieltagen, sondern das Ergebnis der Kontrollen der Bio-Tonnen in der Gemeinde an vier Tagen. Was bedeutet, dass an diesen Terminen insgesamt 187 Bio-Tonnen nicht geleert worden sind.

Beim Fußball gibt es eine rote Karte beispielsweise bei grobem Foulspiel. Was auch ganz gut das trifft, was die Kontrolleure in den beanstandeten Bio-Tonnen entdeckt haben. Und die haben, so beschreibt es Beatrice Daal, „Bauklötze gestaunt“. In zwei Tonnen waren von Bio-Abfällen nicht mal Spurenelemente zu entdecken. Unter den braunen Deckeln verbargen sich Bauabfälle, darunter Dielen samt eingebauter Halogenlampen.

„Immerhin haben die Kontrollen definitiv dafür gesorgt, dass der Bio-Abfall insgesamt besser wird“, ist die Pressesprecherin der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (Egst) unter dem Strich mit dem Resultat zufrieden. Die meisten Bürgerinnen und Bürger würden nur das in die Bio-Tonne geben, was dort hineingehört: kompostierbarer Abfall.

„ »Manche Menschen nehmen es vielleicht aus Bequemlichkeit nicht so genau.« “ Beatrice Daal

Dass mal ein Zwiebelnetz mit durchrutscht, ein Schälmesser oder eine Gartenschere, sei immer wieder zu beobachten. „Manche Menschen nehmen es vielleicht aus Bequemlichkeit nicht so genau“, vermutet sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Und auch verpackte Lebensmittel würden immer wieder mal in den Bio-Tonnen entdeckt.

Dabei entstehe aus dem Bio-Müll etwas Gutes für den Boden in Form von Kompost, hat sie kein Verständnis für notorische Bio-Tonnen-Sünder. Allerdings, das räumt sie ein, seien der Egst die Hände gebunden, was Sanktionen betreffe. „Wir können die betreffenden Haushalte nur der jeweilige Kommune melden“, beschreibt sie das Vorgehen. Das passiere aber nur in hartnäckigen Fällen, sprich die rote Karte muss mehrmals nacheinander verteilt werden.

Einzelfälle? „Gut 50 Haushalte erhielten mehrmals Karten“, nennt Beatrice Daal die Größenordnung des jüngsten Kontrollrhythmus in Lienen. „Einige sortieren vermutlich auch heute noch nicht richtig“, greift sie auf Erfahrungen aus anderen Kommunen zurück.

Dass die Angaben der Egst in der Gemeindeverwaltung ankommen, bestätigt Maren Stieneker. Gleichwohl sei die exakte Zuordnung auf einen bestimmten Haushalt nicht immer einfach. Was die Sachbearbeiterin in der Verwaltung auf die GPS-Daten zurückführt, auf denen die Egst-Angaben basieren. „Je nach dem, wie der Kontrolleur steht, kann beispielsweise die Tonne zur Hausnummer 2 oder 4 gehören“, erläutert sie gegenüber den WN.

Haushalte werden angeschrieben

Die Problematik ist bekannt und die Gemeinde hat auch schon reagiert. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Vorjahren. „Die Haushalte werden angeschrieben, erhalten ein Musterschreiben samt Foto ihrer falsch befüllten Bio-Tonne und können dazu Stellung nehmen“, geht sie ins Detail. Allerdings würde längst nicht aus jedem angeschriebenen Haushalt eine Rückmeldung kommen.

Einen signifikanten Unterschied zwischen Bio-Tonnen, die von den Parteien eines Mehrfamilienhauses gefüllt werden, und den Einwürfen in Einfamilienhaushalten sehen die beiden Frauen nicht. „In Mehrfamilienhäusern gibt es eher Probleme, weil dort die Chance größer ist, etwas in die Bio-Tonne zu werfen, ohne dabei beobachtet zu werden“, sagt Maren Stieneker. Dieser kleine Unterschied, das bestätigt Beatrice Daal, sei in allen Kommunen im Kreis zu beobachten.

Den notorischen „Fehl-Einwerfern“ die Bio-Tonne zu entziehen und dafür eine Restmülltonne hinzustellen, könnte eine erzieherische Wirkung haben. Allerdings sind der Gemeinde Lienen für einen solchen Schritt derzeit noch die Hände gebunden. „Die Abfallsatzung muss noch entsprechend geändert werden“, teilt die Verwaltungsmitarbeiterin mit. Mit dem deutlichen Unterton in der Stimme, dass die Gemeinde das dann auch tun werde.

Erzieherische Wirkung

Für den betreffenden Haushalt geht das ins Geld. Für eine gleichgroße Restmülltonne werden je nach Volumen zwischen gut 13 und knapp 40 Euro mehr in Rechnung gestellt als für eine Bio-Tonne. Diese Regelung würde den Abfallsünder direkt im Portemonnaie treffen.

Anders sieht das aus, wenn die Bio-Abfälle aus Lienen bei der Egst unter die Lupe genommen werden. Diese Kontrolle der Fuhren erfolgt einmal im Jahr. Liegt der Anteil der Fremd- oder Störstoffe im Bio-Abfall bei mehr als vier Prozent, wird der betreffenden Kommune diese Lieferung als Restmüll in Rechnung gestellt. Was ins Geld geht und letztlich von allen Gebührenzahlern zu berappen ist.

Für Lienen sah es in den vergangenen Jahren immer gut aus. „Die Gemeinde gehörte zu den Top Fünf im Kreis Steinfurt“, berichtet die Egst-Pressesprecherin. Grund, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen, gibt es nicht. Bei der jüngsten Kontrolle lag der Anteil der Störfaktoren für Lienen bei 2,6 Prozent und damit um 0,6 Punkte über dem Durchschnitt aller 24 Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt.