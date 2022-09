Beifahrerin wird lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 475 in Lienen ist am Samstag eine 57-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Beteiligte erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 13.45 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort fanden sie in einem Graben einen auf dem Dach liegenden Auto. Im Fahrzeuge waren die beiden Insassinnen aus Versmold. Die lebensgefährlich verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Osnabrück geflogen, die schwer verletzte Person mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Warum das Auto, das aus Richtung Bad Iburg kam, von der Fahrbahn abgekomne war, ist bisher noch unklar.

Foto: Michel Fritzemeier

Die Feuerwehr Lienen unterstützte den Rettungsdienst und reinigte die Unfallstelle. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße im Bereich des Unfallorts gesperrt.