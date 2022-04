Bekommt das Hallenfreibad eine Blocksauna?

Nicht nur schwimmen gehen, sondern auch in die Saune? das ist vielleicht bald möglich im Hallenfreibad. Das Projekt wird am Montag im Stadtrat vorgestellt.

Mit einer langen Liste an Tagesordnungspunkten werden sich die Ratsmitglieder beschäftigen müssen, wenn das höchste politische Gremium heute Abend, 4. April, ab 18 Uhr in der Aula der Waldorfschule tagt. Dabei wird es unter anderem um die Installation von stationären raumlufttechnischen Anlagen in den Grundschulen Lienen und Kattenvenne, die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für die Reparatur am Dach der Sporthalle am Lührmanns Weg und eine Reihe von Bebaungsplan-Änderungen gehen. Ferner soll über die Schaffung einer Stelle für Energiemanagement und Klimaschutz, die Radstation am Bahnhof Kattenvenne und einen Willkommensgruß für neue Erdenbürger beraten werden.

Und schließlich werden sich die Ratsmitglieder noch mit einem erfreulichen Thema auseinandersetzen dürfen. So wird ein Vertreter der Bäder und Wasser GmbH (BWG) das Projekt Blocksauna im Außenbereich des Hallenfreibads vorstellen. Laut Sitzungsvorlage hat der Förderverein des Hallenfreibads Lienen in Zusammenarbeit mit Vertretern der BWG Überlegungen zu einer Attraktivitätssteigerung des Bads unter anderem durch die Installation einer Blocksauna angestellt.

Angesichts der finanziell schwierigen Lage der Gemeinde Lienen konnte eine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan der BWG nicht erfolgen. Wie die BWG mitteilt, sei es in Abstimmung mit dem Förderverein indes gelungen, eine Lösung zur Finanzierung der Anschaffung und des Betriebs einer Blocksauna zu finden, die eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde ausschließt. Seitens der Verwaltung werde das angestrebte Projekt, so ist es der Sitzungsvorlage zu entnehmen, „ausdrücklich begrüßt“. In der Ratssitzung wird es heute vorgestellt.