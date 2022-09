Blaue Lippen statt Schwimmspaß

Die Absenkung der Wassertemperatur in den Bädern der Bäder und Wasser GmbH schlug im Ausschuss in Lienen am Montag hohe Wellen. „Kinder halten das nur eine Viertelstunde im Wasser aus, dann zittern die und bekommen blaue Lippen“, sagte Schwimmtrainer Lukas Licher.

Die Absenkung der Wassertemperatur in den Bädern der Bäder und Wasser GmbH (BWG) führt in puncto Energiesparen mitunter zu kontraproduktivem Verhalten. Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Huneke im Planungs- und Bauausschuss berichtete, sei ihm zu Ohren gekommen, dass Eltern empfohlen würde, Neoprenanzüge für ihre Kinder zu kaufen. So weit, so gut. Alternativ dazu würde den Kindern aber auch geraten, nach zehn Minuten im Wasser drei Minuten warm zu duschen. Huneke bat deshalb, die Absenkung der Temperaturen noch einmal zu überdenken.

Bürgermeister Arne Strietelmeier erläuterte, es sei eine Zielvorgabe des Bundes, dass Kommunen in ihren Gebäuden 20 Prozent Energie einsparen sollen. „Und das geht nun mal am besten über die Bäder.“

BWG-Betriebsleiter Tilo Frömmel hatte vor zwei Wochen angekündigt, dass schmerzhafte Maßnahmen erforderlich seien, um den Gasverbrauch in den Schwimmbädern der drei Gesellschafterkommunen zu drosseln. Dazu hatte es entsprechende Abstimmungen mit den Bürgermeistern der Gesellschafterkommunen Lengerich, Lienen und Hagen gegeben.

CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Stehr hob hervor, wie wichtig es sei, dass Kinder schwimmen lernen. Er nahm das Thema zudem zum Anlass, um gegen die Russland-Politik der Bundesregierung zu wettern: „Die ganzen Sanktionen dienen einzig den Interessen anderer Staaten und Gruppen, uns schaden sie nur“, sagte Stehr und fügte hinzu: „Das sage ich nicht als CDU-Mitglied, das ist meine ganz persönliche Meinung.“ „Das gehört hier nicht hin“, schlug es ihm prompt aus dem Zuschauerraum entgegen, woraufhin Stehr zurückgiftete: „Du hast hier gar nichts zu sagen, mein Freund.“

Nach diesem kurzen Aufreger übernahm Ausschussvorsitzender Gerhard Schomberg wieder das Kommando und lenkte den Blick auf die Tagesordnung.

Noch einmal zurück zu der Temperaturabsenkung und den Neoprenanzügen: Was sagen die Schwimmer von Schwarz-Weiß Lienen dazu? Schwimmtrainer und Ratsmitglied Lukas Licher (CDU) gab dazu am Montag im Umweltausschuss einen Bericht ab: „Kinder halten das nur eine Viertelstunde im Wasser aus, dann zittern die und bekommen blaue Lippen. Selbst wenn ich trainiere und mich bewege, ist mir das zu kalt.“ Der Unterschied von 28 und 26 Grad Wassertemperatur sei viel größer, als er auf den ersten Blick erscheine. Allerdings: Sich unter der Dusche aufzuwärmen funktioniere nicht, denn deren Temperatur sei ja auch heruntergedreht. Lichers Fazit: „Nach zwei Jahren Corona, in denen wir nicht richtig etwas machen konnten, sind Kinder jetzt wieder die Leidtragenden.“

In Sachen Energiesparen machte Licher im WN-Gespräch den Vorschlag, dass die Gemeinde mit ihren Gremiensitzungen während der kalten Jahreszeit durchgehend in die Aula der Waldorfschule umziehen sollte, anstatt dafür den Saal im Haus des Gastes zu beheizen. Darüber habe er auch schon mit der Verwaltung gesprochen.