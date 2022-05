Bolzplatz wird Mini-Siedlung

Lienen

Nach eingehender Prüfung mehrerer Standorte (die WN berichteten) durch die Verwaltung hat sich der Gemeinderat am Montag einstimmig dafür entschieden, dass eine kleine Siedlung für Geflüchtete in Modulbauweise auf dem Bolzplatz am Lührmannsweg in Nachbarschaft zur Waldorfschule errichtet werden soll. Kritik und Diskussionsbedarf gab es reichlich. So forderte der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Huneke, die Glas- und Altkleidercontainer zu entfernen. Ein Waldorf-Pädagoge im Publikum stieß sich an der Tatsache, dass die Flüchtlingsunterkunft direkt an der Schule eingerichtet werden soll.

Von Michael Schwakenberg