Bratwurst geht in Großproduktion

Mit etwas Chili, aber ganz viel Herzblut hatte Nele Krampe im vergangenen Sommer ihren eigenen Käse-Chili-Griller mit Schinkenwürfeln kreiert. Mit der Bratwurst nahm die angehende Fleischerin dann vor ziemlich genau elf Monaten am Wettbewerb „Bratwurst des Jahres“ der Bild-Zeitung teil und bekam aus den Händen von Starkoch Ralf Zacherl schließlich einen Ehrenpreis überreicht. Nun geht die Geschichte der 18-Jährigen aus Lienen und ihrer Bratwurst weiter.

Mit etwas Chili, aber ganz viel Herzblut hatte Nele Krampe im vergangenen Sommer ihren eigenen Käse-Chili-Griller mit Schinkenwürfeln kreiert. Mit der Bratwurst aus der hofeigenen Fleischerei in Meckelwege nahm die angehende Fleischerin dann vor ziemlich genau elf Monaten am Wettbewerb „Bratwurst des Jahres“ der Bild-Zeitung teil, grillte auf der Dachterrasse des Verlagshauses mit erfahrenen Profi-Köchen und Metzer-Meistern um die Wette und bekam aus den Händen von Starkoch Ralf Zacherl schließlich einen Ehrenpreis überreicht (wir berichteten). Nun geht die Geschichte der 18-Jährigen aus Lienen und ihrer Bratwurst weiter: Denn passend zur Grillsaison bringt ihr Arbeitgeber „The Family Butchers“ (TFB) aus Versmold die innovative Bratwurstkreation in den Handel, wie dieser mitteilt.