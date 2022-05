Bündnis fordert Sozialwohnungen

Unter anderem auf dieser Fläche an der Ladberger Straße in Kattenvenne sollten nach den Vorstellungen des Bündnis möglichst schnell preisgebundene Wohnungen entstehen.

Das Bündnis für Ökologie und Demokratie plädiert für die Schaffung von Sozialwohnungen seitens der Gemeinde, die dann auch geflüchteten Menschen zur Verfügung stehen sollen. Hintergrund ist, dass in der Ratssitzung Anfang April die Anschaffung von Containern zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten und/oder Asylbewerbern beschlossen wurde und die Gemeinde dazu mehrere mögliche Standorte untersucht hat.

Auf der Grundlage der Ergebnisse schlägt die Verwaltung jetzt vor, in Kattenvenne die Freifläche zwischen den Häusern Ladberger Straße 15 und 21 und Mehrfamilienhaus-Grundstücke im Baugebiet „Nördlich Schwarzer Weg“ sowie das Grundstück des Kinderspielplatzes an der Glandorfer Straße in Lienen für Sozialwohnungen vorzuhalten.

Dem Bündnis geht das nicht weit genug. Die Fraktion beantragt, diese Grundstücke – und eventuelle weitere Grundstücke im Gemeindegebiet – nicht nur vorzuhalten, sondern tatsächlich auf die Möglichkeit zur Bebauung mit Sozialwohnungen, die auch als Notunterkünfte genutzt werden können, zu untersuchen und gegebenenfalls umzusetzen.

Als erste Schritte dazu sieht das Bündnis die Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, die Klärung der Baumöglichkeiten auf nicht gemeindeeigenen Flächen und die Beauftragung von Planern, Investoren oder Wohnungsbaugesellschaften, um einzelne Vorhaben zu realisieren. Der zeitnahe Bedarf ergebe sich, da die Nutzung des Objekts Iburger Straße 22 Ende März kommenden Jahres endet.

Was die geplante Container-Siedlung betrifft, hatte der Rat bereits vor vier Wochen auf Vorschlag der Verwaltung den Bolzplatz am Luhrmannsweg in den Fokus genommen. Ein Beschluss dazu soll am kommenden Montag, 9. Mai, gefällt werden.

Die Ratssitzung findet in der Aula der Waldorfschule statt. Beginn ist um 18 Uhr.