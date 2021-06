Bündnis will neues Konzept

Lienen-Kattenvenne

Das Bündnis für Ökologie und Demokratie lehnt das Angebot an die Gemeinde, Fahrradabstellmöglichkeiten im Anbau des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Kattenvenne schaffen zu dürfen, ab. Zumindest in der vorliegenden Form und zu den vorliegenden Kosten. Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor, der auf der Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses steht, der am Montag, 15. März, ab 18 Uhr tagt ab.

Michael Schwakenberg